VIDEO...चरी, भवई, चकरी एवं कालबेलिया नृत्य के रंग में डूबा रामदेव पशु मेला

चरी, भवई, चकरी एवं कालबेलिया नृत्य के रंग में डूबा रामदेव पशु मेला

-सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शृंखला में जिला परिवहन विभाग की ओर से हुई सांस्कृतिक संध्या

-नृत्य एवं नाटिका के मंचन से सांस्कृति विशेषताओं के साथ ही सडक़ सुरक्षा की पालना करने का दिया गया संदेश

Ramdev cattle fair immersed in the colors of Chari, Bhavai, Chakri and Kalbeliya dance