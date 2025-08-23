श्रीसम्पत कुंज चैरिटेबल ट्रस्ट ने जरूरतमंद 16 बालिकाओं की शिक्षा का दायित्व उठाया

प्रधानाचार्य दीपक गौड़ ने भामाशाह गोयल का आभार जताया। इस दौरान जितेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान पत्रिका हमें नई सोच, उम्मीदों के साथ नवाचार देता है। इसके साथ ही पाठकों का विश्वास है, जो समस्याओं को उजागर कर आमजन को राहत देने का भरपूर प्रयास करता है। इस दौरान क्षेत्र की 16 बालिकाओं को प्रमाण पत्र देते हुए भामाशाह गोयल ने शपथ ली कि इन छात्राओं पर होने वाले शिक्षण खर्च की जिम्मेदारी श्रीसम्पत कुंज चैरिटेबल ट्रस्ट व भामाशाह गोयल परिवार लेता है। इसके साथ ही सभी को वहीं पर ही चेक वितरण कर प्रथम राशि के रुप में सहयोग प्रदान किया। गौरतलब है कि बालिकाओं का चयन नगर की समस्त राजकीय स्कूल के विभिन्न संस्था प्रधानों ने जरूरतमंद के हिसाब से किया है। शिक्षकों ने पत्रिका व भामाशाह राजेश गोयल, प्रमेश गोयल, लाकेश गोयल सहित समस्त गोयल परिवार का आभार जताया। इस दौरान पत्रिका के दीपक कुमार शर्मा, जितेन्द्र सिंह, सीबीईओ कार्यालय से रामकिशोर, हॉकी कोच गोपालकृष्ण खंडेलवाल, शिक्षक मनोज मिश्रा, महेन्द्र कुमार सहित विद्यालय परिवार मौजूद रहा।