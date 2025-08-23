श्रीसम्पत कुंज चैरिटेबल ट्रस्ट ने जरूरतमंद 16 बालिकाओं की शिक्षा का दायित्व उठाया

पत्रिका की प्रेरणा : आर्थिक स्थिति के आधार किया चयन, राशि वितरित
नावां शहर (नागौर). राजस्थान पत्रिका नागौर संस्करण के 16 वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की शृंखला में शुक्रवार को श्रीसम्पत कुंज चैरिटेबल ट्रस्ट एवं भामाशाह गोयल परिवार ने राजस्थान पत्रिका की प्रेरणा से सराहनीय पहल की। ट्रस्ट ने पांच विद्यालयों की 16 जरूरतमंद बालिकाओं की संपूर्ण शिक्षा का खर्च वहन करने की जिम्मेदारी ली।
कार्यक्रम में ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि उनका परिवार पिछले 42 वर्षों से राजस्थान पत्रिका का नियमित पाठक है। पत्रिका न केवल नवाचारों के साथ पाठकों की आवाज बन रही है, बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। इससे प्रेरित होकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि बेटियां भविष्य में दो परिवारों का जीवन रोशन करती हैं । उनका शिक्षित होना समाज के लिए शक्ति का स्रोत है।
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने भी पत्रिका की निडर पत्रकारिता और समाजोपयोगी पहलों की सराहना की। ट्रस्ट और गोयल परिवार ने बालिकाओं को प्रमाण पत्र व सहयोग राशि के चेक भेंट किए। बालिकाओं का चयन क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने आर्थिक स्थिति के आधार पर किया।
प्रधानाचार्य दीपक गौड़ ने भामाशाह गोयल का आभार जताया। इस दौरान जितेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान पत्रिका हमें नई सोच, उम्मीदों के साथ नवाचार देता है। इसके साथ ही पाठकों का विश्वास है, जो समस्याओं को उजागर कर आमजन को राहत देने का भरपूर प्रयास करता है। इस दौरान क्षेत्र की 16 बालिकाओं को प्रमाण पत्र देते हुए भामाशाह गोयल ने शपथ ली कि इन छात्राओं पर होने वाले शिक्षण खर्च की जिम्मेदारी श्रीसम्पत कुंज चैरिटेबल ट्रस्ट व भामाशाह गोयल परिवार लेता है। इसके साथ ही सभी को वहीं पर ही चेक वितरण कर प्रथम राशि के रुप में सहयोग प्रदान किया। गौरतलब है कि बालिकाओं का चयन नगर की समस्त राजकीय स्कूल के विभिन्न संस्था प्रधानों ने जरूरतमंद के हिसाब से किया है। शिक्षकों ने पत्रिका व भामाशाह राजेश गोयल, प्रमेश गोयल, लाकेश गोयल सहित समस्त गोयल परिवार का आभार जताया। इस दौरान पत्रिका के दीपक कुमार शर्मा, जितेन्द्र सिंह, सीबीईओ कार्यालय से रामकिशोर, हॉकी कोच गोपालकृष्ण खंडेलवाल, शिक्षक मनोज मिश्रा, महेन्द्र कुमार सहित विद्यालय परिवार मौजूद रहा।
इन बालिकाओं का हुआ चयन
पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय : बेबी, साहिना बानो, विजयलक्ष्मी, प्रज्ञा, हेमलता।
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय : ज्योति खटीक, जय ललिता, रोशनी।
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नं. 3 : रक्षा कुमावत, रेखा, जगदम्बा, महात्मा गांधी। राजकीय विद्यालय नं. 12 : लक्ष्मी, मनीषा।
अंजली राजकीय प्राथमिक विद्यालय नं. 11 : पायल, इंद्रा
लगातार बढ़ रहा संकल्प
राजस्थान पत्रिका की प्रेरणा से श्रीसम्पत कुंज चैरिटेबल ट्रस्ट अब तक कुल 30 जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा पर पूर्ण खर्च वहन करने का जिम्मा ले चुका है। इस पहल का उद्देश्य कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाली बेटियों को उच्च शिक्षा का अवसर देना है, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर समाज में अपनी पहचान बना सकें।
इनका कहना
राजस्थान पत्रिका के 16वें स्थापना दिवस पर 16 जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा का दायित्व उठाना हमारे लिए गर्व की बात है। पत्रिका आज नवाचारों और सामाजिक सरोकारों के कारण पाठकों की सच्ची आवाज बन चुका है। निष्पक्ष पत्रकारिता ही लोकतंत्र की मजबूती का आधार है और पत्रिका इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
राजेश गोयल, अध्यक्ष, श्रीसम्पत कुंज चैरिटेबल ट्रस्ट, नावां शहर