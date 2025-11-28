तस्करों ने नाकाबंदी तोड़ पुलिस पर की फायरिंग, एक गिरफ्तार, दो फरार

पुलिस ने पीछा किया तो वाहन में सवार तीनों लोग खेतों की ओर भाग निकले। इसी दौरान पीछे से आवाज आई—अमृत, हथियार से फायरिंग कर। इस पर अमृत ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस दल ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अमृत पुत्र ओमप्रकाश जाट (खदाव), निवासी मादलिया बताया। उसके साथ भागे अन्य दो व्यक्ति—भोपाल पंवार विश्नोई निवासी पांचला सिद्धा और गणेश बेनीवाल जाट निवासी गोगलाव बताए गए हैं। वाहन से 23 कट्टों में भरा 425 किलो 700 ग्राम डोडा चूरा पोस्त, 12 बोर की गन, 7 कारतूस और फर्जी नंबर प्लेटें बरामद हुईं। इसके अलावा मामले में लिप्त निम्बाराम पुत्र मोहनराम निवासी जसनाथपुर (बिरलोका, थाना खींवसर) की भी तलाश जारी है।