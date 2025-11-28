तस्करों ने नाकाबंदी तोड़ पुलिस पर की फायरिंग, एक गिरफ्तार, दो फरार

डेगाना. पकड़ा गया आरोपी, बरामद डोडा और गाड़ी।
- बदमाशों से पुलिस की भिड़ंत: 425 किलो डोडा पोस्त बरामद, कार जब्त
डेगाना (नागौर). अवैध मादक पदार्थ के तस्करों और पुलिस के बीच बुधवार–गुरुवार दरमियानी रात करीब तीन बजे भिड़ंत हो गई। तस्करों ने नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की और पीछा कर रही पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने एक तस्कर को दबोच लिया। एक कार भी जब्त की गई, जिसमें से 425 किलो डोडा चूरा पोस्त और अवैध हथियार बरामद हुए। हालांकि, अंधेरे का फायदा उठाकर कार में सवार दो बदमाश फरार हो गए।
थानाधिकारी हरीश सांखला ने डीएसटी सदस्य संजीव धायल के साथ मुखबिर से मिली सूचना पर जाप्ता के साथ डेगाना–कितलसर बाईपास पर नाकाबंदी की। इसी दौरान डेगाना गांव की ओर से तेज रफ्तार में आ रही कार को रुकने का संकेत दिया, लेकिन चालक नाकाबंदी तोड़कर भाग निकला। भाग रहे बदमाशों की कार लगभग 50 मीटर आगे टायर फटने से कार रुक गई।
पुलिस ने पीछा किया तो वाहन में सवार तीनों लोग खेतों की ओर भाग निकले। इसी दौरान पीछे से आवाज आई—अमृत, हथियार से फायरिंग कर। इस पर अमृत ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस दल ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अमृत पुत्र ओमप्रकाश जाट (खदाव), निवासी मादलिया बताया। उसके साथ भागे अन्य दो व्यक्ति—भोपाल पंवार विश्नोई निवासी पांचला सिद्धा और गणेश बेनीवाल जाट निवासी गोगलाव बताए गए हैं। वाहन से 23 कट्टों में भरा 425 किलो 700 ग्राम डोडा चूरा पोस्त, 12 बोर की गन, 7 कारतूस और फर्जी नंबर प्लेटें बरामद हुईं। इसके अलावा मामले में लिप्त निम्बाराम पुत्र मोहनराम निवासी जसनाथपुर (बिरलोका, थाना खींवसर) की भी तलाश जारी है।
————————————————
कार्रवाई में ये रहे शामिल
श्रीकृष्ण कांस्टेबल, श्रवणराम, रामलखन, रामदीन मीना, दयाल, रामनिवास, श्रवणराम चालक।
डीएसटी नागौर टीम—संजीव धायल कांस्टेबल, सुरेश, नेमीचंद, दिनेश, कन्हैयालाल, सुरेश बेनीवाल, क्यूआरटी टीम मोनेन्द्र।
————————————————
अपराधियों पर सख्ती होगी
पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत में ऐसे अपराधियों को छोड़ा न जाए।
मृदुल कच्छावा, एसपी नागौर
मुखबिर ने दी सूचना
मुखबिर सूचना पर देर रात नाकाबंदी की गई। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी फरार हैं। मामले की जांच जारी है।
हरीश कुमार सांखला, सीआई डेगाना पुलिस थाना
