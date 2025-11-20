स्टेशन का आधुनिकीकरण अटका, प्लेटफॉर्म शेल्टर तक अधूरे

इस परियोजना के तहत 18.93 करोड़ की लागत से कई महत्वपूर्ण कार्य होने हैं। इनमें स्टेशन की ओर आने वाले मार्ग पर अलग-अलग प्रवेश और निकास व्यवस्था, सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण, दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए अलग पार्किंग, पोर्च, नया वीआईपी कक्ष, दोगुनी ऊंचाई वाला प्रवेश कक्ष, महिलाओं-पुरुषों के लिए बेहतर शौचालय, पे-एंड-यूज़ शौचालय, स्टेशन भवन के भीतरी-बाहरी हिस्सों का उन्नयन, 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाएं, नए पानी बूथ, आधुनिक संकेतक, होर्डिंग, स्मारकीय झंडे और बेहतर फर्नीचर शामिल हैं।