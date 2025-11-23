Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…नगरपरिषद की नजऱ से ओझल हुआ शहर का सबसे पुराना ग्रीन ज़ोन

-टूटे झूले, सूखता पार्क, बदहाल बेंचें, गायब फव्वारानागौर. नगरपरिषद का सबसे पुराना ग्रीन जोन गुम हो गया है। शहर के प्रमुख पार्कों में शुमार नेहरू उद्यान को नगरपरिषद बिलकुल भूल गया। जबकि यह नगरपरिषद कार्यालय परिसर से बिलकुल सटा हुआ है। टूटे झूले, जंग लगी ट्रेन की पटरियां, खुला स्विच बोर्ड, टूटी दीवारें और कूड़े [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Sharad Shukla

Nov 23, 2025

-टूटे झूले, सूखता पार्क, बदहाल बेंचें, गायब फव्वारा
नागौर. नगरपरिषद का सबसे पुराना ग्रीन जोन गुम हो गया है। शहर के प्रमुख पार्कों में शुमार नेहरू उद्यान को नगरपरिषद बिलकुल भूल गया। जबकि यह नगरपरिषद कार्यालय परिसर से बिलकुल सटा हुआ है। टूटे झूले, जंग लगी ट्रेन की पटरियां, खुला स्विच बोर्ड, टूटी दीवारें और कूड़े से अटी आरोग्य वाटिका ही नेहरू उद्यान की पहचान बन गए हैं। स्थिति यह हो गई है कि नगरपरिषद की लापरवाही ने इस उद्यान को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। जहां एक ओर इस उद्यान को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की गई, वहीं दूसरी ओर टूटी फूटी बेंचें, झूलों का टूटना, खुला स्विच बोर्ड और गंदगी ने पार्क की स्थिति को बदतर बना दिया है।

झूलों की स्थिति: बच्चों के लिए नहीं, अब वयस्कों के लिए भी खतरे का सामान
नेहरू उद्यान में दाखिल होते ही सबसे पहले झूलों का पार्क नजर आता है, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। कई झूले टूटकर बिखरे पड़े हैं और बाकी के भी जल्द ही टूटने की कगार पर हैं। खास बात यह है कि इन झूलों की देखरेख का कोई इंतजाम नहीं है और कई बार बच्चों के बजाय बड़े लोग इन झूलों का इस्तेमाल करते हुए देखे गए हैं, जिससे हादसों का खतरा और बढ़ जाता है।
गंदगी का साम्राज्य और टूटे हुए फव्वारे
पार्क की दूसरी सबसे बड़ी समस्या गंदगी है। पहले पार्क में लगा पानी का फव्वारा अब पूरी तरह से गायब है, और उसके आस-पास फैली गंदगी यहां के अव्यवस्थित रखरखाव की गवाही देती है। इसके अलावा, पार्क के आरोग्य वाटिका में भी स्थिति बेहद खराब है। यहां पहले कबूतर, एमू और अन्य पक्षी रहते थे, लेकिन अब इनकी जगह सिर्फ कचरा और बिखरी गंदगी ही देखने को मिलती है।
स्विच बोर्ड और सुरक्षा के अभाव में खतरे की आहट
पार्क में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा, पार्क के एक कोने में बिजली सप्लाई के लिए लगे स्विच बोर्ड और खुले प्लग हमेशा खतरनाक स्थिति में रहते हैं। यहां तक कि नगरपरिषद ने इन खुली तारों और स्विच बोर्ड की मरम्मत करने की भी कोई कोशिश नहीं की है, जिससे हादसे की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
नष्ट होती दीवार और नगरपरिषद की उपेक्षा
नेहरू उद्यान के एक हिस्से की दीवार भी पूरी तरह से टूटी हुई है, जो पहले यहां रहने वाले हरिणों के लिए सुरक्षित स्थान हुआ करता था। अब वह स्थान सिर्फ गंदगी और अव्यवस्थाओं से भर चुका है। इसके बावजूद नगरपरिषद इस दीवार की मरम्मत और सफाई करने में भी लापरवाह नजर आ रहा है।
अब तो बीता समय बन गया यह पार्क
नेहरू उद्यान में मिले सुनील खत्री, ममता देवी, कृष्णा प्रजापत, रमेश गुर्जर ने से बातचीत हुई तो कहा कि टूटे झूले देखकर लगता है कि नगरपरिषद खुद नहीं चाहता कि लोग यहां पर आएं। इनका कहना था कि आरोग्य वाटिका इस शहर की शान हुआ करती थी। अब हालात बिलकुल अलग हैं।
जल्द ही उठाएंगे जरूरी कदम
नगरपरिषद के आयुक्त गोविंद सिंह भींचर का कहना है कि पार्क की स्थिति की जांच कर आवश्यक कदम जल्द उठाए जाएंगे, लेकिन यह स्थिति लंबे समय से जस की तस बनी हुई है और कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 10:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur patrika…नगरपरिषद की नजऱ से ओझल हुआ शहर का सबसे पुराना ग्रीन ज़ोन

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नागौर के श्रम निरीक्षकों की आईडी बंद, बाहरी जिलों को थमाया काम, श्रमिक पांच महीने से परेशान

Labaur office
नागौर

जन्मदिन पर मौत: केक लेने निकले पति-पत्नी और 5 वर्षीय बेटे की हादसे में मौत, 30 साल बाद हुआ था पुत्र का जन्म

नागौर

दर्दनाक हादसा : कार के बोनट में फंसी बाइक, दंपती व 7 वर्षीय बेटे की मौत

नागौर

स्टेशन का आधुनिकीकरण अटका, प्लेटफॉर्म शेल्टर तक अधूरे

nagaur nagaurn news
नागौर

नागौर में लाइम स्टोन के चार बड़े ब्लॉक तैयार, जल्द होगी ऑनलाइन नीलामी

nagaur nagaur news
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.