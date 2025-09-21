गोटन में सम्पूर्ण बाजार रहा बंद , निकाली आक्रोश रैली

निकाली आक्रोश रैली-- रविवार को सुबह 8 बजे से ही खेल युवा प्रेमियों के साथ ही ग्रामीण भी खेल मैदान के पास जमा हो गए। कस्बे के हरसोलाव मार्ग पर अत्यधिक लोगों के कारण रास्ते में एक बार तो जाम सा लग गया। वहां से गोटन सरंपच भंवरलाल जमेरिया की अगुवाई में रैली रवाना हुई जो मुख्य बाजार होते हुए राम चौक पहुंची जहां मामले को भांपते हुए मेड़ता विधायक लक्ष्मणरामकलरु भी वहां पहुंचे तथा वार्ता की। इस दौरान कलरु ने कहा कि कॉलेज कहा बनानी है इसके लिए एक गांव की कमेटी बना लो। आप जहां बनाने के इच्छुक है वहां के लिए सरकार को अवगत करा कालेज निर्माण करवाया जाएगा। मौके पर ही विधायक कलरु ने मेड़ता एसडीएम को फोन कर वास्तविकता से अवगत करवाया तथा खेल मैदान में निर्माण कार्य रोका जावे। विधायक की वार्ता के बाद युवा खुशी से झूम उठे।