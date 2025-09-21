Patrika LogoSwitch to English

नागौर

गोटन में सम्पूर्ण बाजार रहा बंद , निकाली आक्रोश रैली

गोटन. कस्बे में खेल मैदान बचाओं संघर्ष समिति के समर्थन में रविवार को बाजार बंद रहा। कस्बे में नवस्वीकृत कॉलेज निर्माण की भूमि को लेकर युवा खेल प्रेमियों में भारी आक्राेश पनप गया।

नागौर

Ravindra Mishra

Sep 21, 2025

nagaur nagasur news
गोटन में आक्रोश रैली निकालते युवक

-खेल मैदान बचाओं संघर्ष समिति का आह्वान

-विधायक कलरु से सकारात्मक वार्ता के बाद युवाओं में खुशी

गोटन. कस्बे में खेल मैदान बचाओं संघर्ष समिति के समर्थन में रविवार को बाजार बंद रहा। कस्बे में नवस्वीकृत कॉलेज निर्माण की भूमि को लेकर युवा खेल प्रेमियों में भारी आक्राेश पनप गया। खेल मैदान में चल रहे महाविद्यालय निर्माण का विरोध जबरदस्त खेल प्रेमियों में बढ़ गया। जब आरएसएएमबी जयपुर की ओर से 8 सितम्बर को एक टेण्डरमेड़ता की मैसर्स अजहारी कंस्ट्रक्शन के नाम जारी हुआ। इस की जानकारी जेसे ही खेल प्रेमियों को मिली कि कॉलेज का निर्माण बालिका विद्यालय के पास खेल मैदान में 18 सितम्बर को शुरु किया जाएगा। भड़के युवाओं ने ग्राम पंचायत के सामने सांकेतिक प्रदर्शन कर अपनी पीड़ा बताई। जब 18 सितम्बर को कार्यकारी एजेन्सी ने जैसे ही निर्माण के लिए नींव खेदने का कार्य शुरु किया तो बड़ी संख्या में युवक वहां पहुंचे तथा अपना विरोध प्रकट किया।

प्रशासन ने नहीं दी तवजो- युवाओं की भावनाओं को प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं देने पर खेल मैदान में चल रहे निर्माण कार्य का विरोध करने के साथ हमारा मैदान हमारा हक नाम से ग्रुप बना कर युवा प्रोढ़ खेल प्रेमियों सहित इसमें 5 सौ से अधिक सदस्यों को जोड़ा व समर्थन मांगा। शनिवार को दुकानदारों से समर्थन मांगा तो सभी दुकानदारों ने खेल प्रेमियों की भावना का समझते हुए रविवार को बंद का समर्थन दिया। रविवार को सुबह से बंद शांतिपूर्ण रहा।

निकाली आक्रोश रैली-- रविवार को सुबह 8 बजे से ही खेल युवा प्रेमियों के साथ ही ग्रामीण भी खेल मैदान के पास जमा हो गए। कस्बे के हरसोलाव मार्ग पर अत्यधिक लोगों के कारण रास्ते में एक बार तो जाम सा लग गया। वहां से गोटन सरंपच भंवरलाल जमेरिया की अगुवाई में रैली रवाना हुई जो मुख्य बाजार होते हुए राम चौक पहुंची जहां मामले को भांपते हुए मेड़ता विधायक लक्ष्मणरामकलरु भी वहां पहुंचे तथा वार्ता की। इस दौरान कलरु ने कहा कि कॉलेज कहा बनानी है इसके लिए एक गांव की कमेटी बना लो। आप जहां बनाने के इच्छुक है वहां के लिए सरकार को अवगत करा कालेज निर्माण करवाया जाएगा। मौके पर ही विधायक कलरु ने मेड़ता एसडीएम को फोन कर वास्तविकता से अवगत करवाया तथा खेल मैदान में निर्माण कार्य रोका जावे। विधायक की वार्ता के बाद युवा खुशी से झूम उठे।

Published on:

21 Sept 2025 11:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / गोटन में सम्पूर्ण बाजार रहा बंद , निकाली आक्रोश रैली

