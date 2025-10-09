Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur news Diary…करवा चौथ की उमंग, शुक्रवार को सुहागिनें रखेंगी निर्जला व्रत

नागौर. सुहागिनों का पर्व करवा चौथ शुक्रवार को मनाया जाएगा। शहर में गुरुवार से ही त्योहार की रौनक दिखने लगी है। बाजारों में पूजन सामग्री, करवों के साथ ही श्रृंगार की दुकानों पर भीड़ बनी रही। महिलाएं दिन भर खुद को संवारने, पूजा की थाल, मेहंदी और चुनरी की खरीदारी में व्यस्त रहीं। शहर के [&hellip;]

3 min read

नागौर

image

Sharad Shukla

Oct 09, 2025

नागौर. सुहागिनों का पर्व करवा चौथ शुक्रवार को मनाया जाएगा। शहर में गुरुवार से ही त्योहार की रौनक दिखने लगी है। बाजारों में पूजन सामग्री, करवों के साथ ही श्रृंगार की दुकानों पर भीड़ बनी रही। महिलाएं दिन भर खुद को संवारने, पूजा की थाल, मेहंदी और चुनरी की खरीदारी में व्यस्त रहीं। शहर के गांधी चौक, सदर बाजार में गुरुवार शाम महिलाओं की खरीदारी से रौनक रही। रंग-बिरंगे करवों के साथ ही पूजन सामग्री खरीदने वालों से बाजार गुलजार रहा। इधर कई कॉलोनियों में भी महिला मंडलों में सामूहिक पूजा की तैयारियां चल रही हैं। महिलाओं ने गीत-संगीत और थाली सज्जा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। इसके साथ ही शहर की छतों पर चांद देखने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं।

शास्त्र के साथ शस्त्र धारण करना सनातन धर्म का प्रमुख अंग है
-ग्राम सिंगड़ में शस्त्र पूजन के साथ निकला पथ संचलन
नागौर. निकटवर्ती ग्राम सिंगड़ शस्त्र पूजन के साथ ही पथ संचलन निकला। पथ संचलन महादेव मंदिर शुरू हुआ, और हरिराम बाबा के मंदिर , चतुरपुरीजी की समाधि होते हुए ठाकुर जी का मंदिर नायक बस्ती, पाबूजी के मंदिर से होते हुए पुन: महादेव मंदिरपहुंचा। पथ संचलन का ग्रामीणों की ओर से कई जगहों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर हुए कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य वक्ता के तौर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री राजेश पटेल ने कहा कि यह वर्ष से सिख संप्रदाय के नवम गुरु तेग बहादुर का 350 वां वर्ष है। इसके साथ ही महर्षि वाल्मीकि के जीवन से हिंदू समाज को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। विजयदशमी का दिन रावण रूपी आसुरी शक्ति पर राम रूपी देवीय शक्ति का विजय प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि हमारे देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र है। इससे प्रदर्शित होता है कि धर्म रक्षा के साथ ही नैतिक मापदण्डों की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना धार्मिक कार्यक्रमों का एक प्रमुख अंग है। सनातन संस्कृति की विशेषताओं में ही शास्त्र के साथ शस्त्र धारण करना प्रमुख रहा है। इसलिए हमें प्रत्येक हिंदू को घर में शस्त्र रखना आवश्यक है। मुख्य अतिथि कैप्टन सुरजाराम ने कहा कि ऐसा अनुशासन सेना में देखने को मिलता हे तथा संघ राष्ट्र भक्ति का कार्य करने वाला हिंदुओं का संगठन है। इस मौके पर नागौर खंड के संघ चालक मोहनराम सुथार, प्रांत सेवा प्रमुख नटवरराज, पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी आदि मौजूद थे।
शस्त्र पूजन के साथ निकला पथ संचलन
नागौर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत तहसील के सुखवासी मंडल की ओर से शस्त्र पूजन के साथ ही पथ संचलन का आयोजन मंगलवार को भवाद गांव स्थित ठाकुरजी मंदिर परिसर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शंकर महाराज और मुख्य वक्ता प्रांत सेवा प्रमुख नटवर राज रहे। शस्त्र पूजन के बाद संघ के गणवेशधारी स्वयंसेवकों का गांव के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकाला तो इसे देखने ग्रामीणों की लगी रही। इस मौके पर मुख्य वक्ता नटवरराज ने कहा कि संघ की सौ वर्षों की तपस्या का परिणाम है कि देश में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उन्होंने समाज परिवर्तन के लिए सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी का आग्रह, कुटुंब प्रबोधन और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि हर परिवार संगठित व संस्कारित होगा तो समाज और देश दोनों मजबूत होंगे। मुख्य अतिथि शंकर महाराज ने हिंदू समाज को संगठित रहने और एकजुटता से कार्य करने की प्रेरणा दी।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना आवेदन मांगे
नागौर. अल्पसंख्यक मामलात विभाग की ओर से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गोपालचन्द्र जीनगर ने बताया कि यह आवेदन सत्र 2025-26 के लिए आमंत्रित किए गए हैं। इससे संबंधित पोर्टल को गत 23 सितंबर से खोल दिया गया था। यह पोर्टल 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसमें राजकीय, निजी महाविद्यालयों, विश्विद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं कर सकती हैं। छात्राएं इसके लिए आवेदन खुद की एसएसओआईडी से भी कर सकती हैं।
शस्त्रों का किया पूजन, निकला पथ संचलन
नागौर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य ग्राम रोहिणी में शस्त्र पूजन के साथ ही पथ संचलन किया गया। पथ संचलन ग्राम के विभिन्न मार्गों से बस स्टैंड होते हुए गुजरा। इस इस मौके पर हुए कार्यक्रम में प्रांत सत्संग प्रमुख पुखराज सांखला ने कहा कि संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है। इसलिए हर व्यक्ति को संघ के कार्य में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने संघ की ओर से समाज के हित में चलाए जा रहे पंच परिवर्तन के विषयों पर चर्चा करते हुए हिंदू समाज को संगठित होने के साथ ही सजग रहने का आह्वान भी किया। इसी प्रकार ग्राम मकोड़ी में शस्त्र पूजन के साथ पथ संचलन किया गया। इस मौके पर हुए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता जिलामंत्री मेघराज राव ने कहा कि शस्त्र और शास्त्र के माध्यम से हिंदू समाज को हर क्षेत्र में आगे बढऩा है। अध्यक्षता प्रभु सिंह ने की। इस दौरान शिवदेव भाटी, ताजूराम गोदारा, पुरखाराम गोदारा आदि मौजूद थे।

आज बिजली बंद रहेगी यहां
क्षेत्र: इंदिरा कॉलोनी, व्यास कॉलोनी, सैनिक बस्ती, वीर तेजा कॉलोनी, प्रतापसागर की पाल, सोनीजी की बाड़ी, अमर सिंह छात्रावास एवं रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र आदि।
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 09:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur news Diary…करवा चौथ की उमंग, शुक्रवार को सुहागिनें रखेंगी निर्जला व्रत

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नागौर के पादूकलां थाने का एएसआई 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

एसीबी की गिरफ्त में रिश्वत लेने का आरोपी एएसआई सुखराम बीच में
नागौर

बिना फायर एनओसी चल रहा नागौर जिला मुख्यालय का सरकारी अस्पताल

Nagaur MCH wing
नागौर

मार्बल खदान में पत्थर गिरने से दो श्रमिकों की मौत

nagaur nagaur news
नागौर

अजमीढ़ जयंती की शोभायात्रा में सजी नवदुर्गा की झांकी

nagaur nagaur news
नागौर

व्यापारी की हत्या के विरोध में कुचामन बंद, थाने के सामने धरना

nagaur nagaur news
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.