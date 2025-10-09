Nagaur news Diary…करवा चौथ की उमंग, शुक्रवार को सुहागिनें रखेंगी निर्जला व्रत

शास्त्र के साथ शस्त्र धारण करना सनातन धर्म का प्रमुख अंग है

-ग्राम सिंगड़ में शस्त्र पूजन के साथ निकला पथ संचलन

नागौर. निकटवर्ती ग्राम सिंगड़ शस्त्र पूजन के साथ ही पथ संचलन निकला। पथ संचलन महादेव मंदिर शुरू हुआ, और हरिराम बाबा के मंदिर , चतुरपुरीजी की समाधि होते हुए ठाकुर जी का मंदिर नायक बस्ती, पाबूजी के मंदिर से होते हुए पुन: महादेव मंदिरपहुंचा। पथ संचलन का ग्रामीणों की ओर से कई जगहों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर हुए कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य वक्ता के तौर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री राजेश पटेल ने कहा कि यह वर्ष से सिख संप्रदाय के नवम गुरु तेग बहादुर का 350 वां वर्ष है। इसके साथ ही महर्षि वाल्मीकि के जीवन से हिंदू समाज को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। विजयदशमी का दिन रावण रूपी आसुरी शक्ति पर राम रूपी देवीय शक्ति का विजय प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि हमारे देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र है। इससे प्रदर्शित होता है कि धर्म रक्षा के साथ ही नैतिक मापदण्डों की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना धार्मिक कार्यक्रमों का एक प्रमुख अंग है। सनातन संस्कृति की विशेषताओं में ही शास्त्र के साथ शस्त्र धारण करना प्रमुख रहा है। इसलिए हमें प्रत्येक हिंदू को घर में शस्त्र रखना आवश्यक है। मुख्य अतिथि कैप्टन सुरजाराम ने कहा कि ऐसा अनुशासन सेना में देखने को मिलता हे तथा संघ राष्ट्र भक्ति का कार्य करने वाला हिंदुओं का संगठन है। इस मौके पर नागौर खंड के संघ चालक मोहनराम सुथार, प्रांत सेवा प्रमुख नटवरराज, पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी आदि मौजूद थे।

शस्त्र पूजन के साथ निकला पथ संचलन

नागौर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत तहसील के सुखवासी मंडल की ओर से शस्त्र पूजन के साथ ही पथ संचलन का आयोजन मंगलवार को भवाद गांव स्थित ठाकुरजी मंदिर परिसर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शंकर महाराज और मुख्य वक्ता प्रांत सेवा प्रमुख नटवर राज रहे। शस्त्र पूजन के बाद संघ के गणवेशधारी स्वयंसेवकों का गांव के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकाला तो इसे देखने ग्रामीणों की लगी रही। इस मौके पर मुख्य वक्ता नटवरराज ने कहा कि संघ की सौ वर्षों की तपस्या का परिणाम है कि देश में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उन्होंने समाज परिवर्तन के लिए सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी का आग्रह, कुटुंब प्रबोधन और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि हर परिवार संगठित व संस्कारित होगा तो समाज और देश दोनों मजबूत होंगे। मुख्य अतिथि शंकर महाराज ने हिंदू समाज को संगठित रहने और एकजुटता से कार्य करने की प्रेरणा दी।