फसल बीमा कम्पनी का कारनामा, खराबे के बावजूद एक प्रतिशत से भी कम दिया बीमा क्लेम

गौरतलब है कि दो दिन पूर्व झुंझुनूं में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2024 व रबी- 2024-25 का फसल बीमा क्लेम भुगतान किया। कार्यक्रम का जिस प्रकार प्रचार-प्रसार किया गया, उसे देखकर किसानों को उम्मीद बंधी थी कि इस बार अच्छा क्लेम आएगा, लेकिन जब खाते में आई राशि देखी तो उनके होश उड़ गए। नागौर जिले के सैकड़ों किसानों को क्लेम के नाम पर 100 से 500 रुपए तक का क्लेम दिया गया है, जबकि बीमा लाखों रुपए का किया गया और हजारों रुपए में प्रीमियम वसूला गया था। प्रीमियम से भी कम क्लेम मिलने से किसानों में कम्पनी के प्रति रोष उत्पन्न हो रहा है।