उत्सव में जमा गरबा-डांडिया का रंग, बही भक्ति की बयार

जमकर गरबा किया व डांडिया खनकाए
नागौर. माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से शुक्रवार को माहेश्वरी समाज न्यात की पोल में गरबा उत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं एवं बच्चियों ने जमकर गरबा किया व डांडिया खनकाए। बेहतर डांडिया व गरबा नृत्य का प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी को सम्मानित किया गया। हाथी चौक ग्रुप प्रथम एवं दरावाड़ी ग्रुप दूसरे स्थान पर रहा। देर रात तक चले इस उत्सव से पूरा माहौल गुजराती रंग में रंगा रहा। इस दौरान सरिता तापडिय़ा, प्रमिला बंग, रामी कलंत्री, कृष्णा बजाज, मंजू बिहाणी, हेमलता, संतोष झंवर, लक्ष्मी लोहिया, कविता चाण्डक, सरला भण्डारी, विमला लोया, हीरा डागा एवं सावित्री सारडा आदि मौजूद थीं