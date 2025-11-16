Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

ब्रांड राजस्थान की चमक में गुमनाम पानमैथी उत्पादक किसानों की मेहनत

खजवाना. नागौर जिले की खुशबूदार पान मैथी अब ‘सरकारी पहचान’ की दहलीज पर खड़ी है, लेकिन सरकारी तंत्री की उदासीनता के कारण जीआई टैग का तमगा भी किसानों को राहत नहीं दे पाएगा। ‘ब्रांड राजस्थान’ की बात करने वाली सरकार, खेतों में गुमनाम पड़ी किसानों की मेहनत की असली जिम्मेदार है।

3 min read
Google source verification

नागौर

image

Ravindra Mishra

Nov 16, 2025

nagaur nagaur news

खजवाना. कस्बे के एक खेत में नागौरी पान मैथी सूखाता किसान।

- जीआई टैग की दहलीज पर खड़ी नागौरी पान मैथी, मण्डी में खरीद को तरसी :

- करीब तीन सौ करोड़ की मैथी हर साल बिकती सड़क पर-मंडी के लिए बजट जारी नहीं होने से पांच सालों में बनी सिर्फ चार दीवारी

- एक तरफ ‘ब्रांड राजस्थान’ की बात, दूसरी ओर खेतों में गुमनाम पड़ी मेहनत

खजवाना. नागौर जिले की खुशबूदार पान मैथी अब ‘सरकारीपहचान’ की दहलीज पर खड़ी है, लेकिन सरकारी तंत्री की उदासीनता के कारण जीआई टैग का तमगा भी किसानों को राहत नहीं दे पाएगा। ‘ब्रांडराजस्थान’ की बात करने वाली सरकार, खेतों में गुमनाम पड़ी किसानों की मेहनत की असली जिम्मेदार है। पिछले पांच साल से पान मैथी की मण्डी में खरीद की बातें कागजों में जोर-शोर से चल रही हैं। धरातल पर दिखाई देती कछुआ चाल किसानों का दर्द बढ़ा रही है। जिला प्रशासन ने पान मैथी को ‘एक जिला- एक उत्पाद’ में भी शामिल कर रखा है, लेकिन किसानों को इसका फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी ओर सड़क किनारे व्यापारी बनकर खड़े बिचौलिए किसानों की मेहनत को मनमाने दाम पर खरीदते हैं।

किसानों के साथ दूसरी सबसे बड़ी समस्या नागौरी पान मैथी के बीज को लेकर है। जब से पान मैथी की बुवाई शुरू हुई है, तब से आज तक बोये हुए बीज को वापस बोया जा रहा है। इससे बीज की अनुवांशिक शक्ति क्षीण होने के साथ इसमें खरपतवार की मात्रा बढ रही है। अगर नागौरी पान मैथी के बीज को नहीं बचाया गया तो अपनी विशिष्ट खुशबू के लिए पहचानी जाने वाली नागौरी पान मैथी घास बनकर रह जाएगी।

जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र होने के बावजूद न तो बीज की अनुवांशिकता पर काम हुआ है और न ही सीड रिप्लेसमेंट की तरफ किसी का ध्यान है। समीपवर्ती अजमेर जिले में स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र भी इस पर खास काम नहीं कर रहा। ऐसे में जीआई टैग मिलने की सारी कसौटियाें पर खरी उतरने वाली नागौरी पान मैथी उपेक्षा की शिकार है।

कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि पान मैथी का अधिकृत बीज पूसा में भी उपलब्ध नहीं है, जबकि साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर पूसा के अधिकृत बीज का उत्पादन कर किसानों को वितरित करने का काम शुरू कर चुका है। इससे जाहिर है कि कृषि अनुसंधान केन्द्र भी किसानों के लिए कितना निष्क्रिय है।

किसान आधारभूत सुविधाओं को मोहताज

गौरतलब है कि प्रति वर्ष करीब 300 करोड़ का कारोबार देने वाली नागौरी पान मैथी के किसान आधारभूत सुविधाओं के मोहताज हैं। न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही जलपान की, जबकि दो प्रतिशत के हिसाब से सरकार मण्डी टैक्स भी वसूल रही है। किसानों की मांग है कि सरकार जलपान गृह खोलकर किसानों को होने वाली असुविधा से निजात दिलाएं।

बिना ग्रेडिंग मनमाने भाव

खेत में कई दिन की मेहनत के बाद जब किसान पान मैथी को बेचने के लिए लेकर जाता है तो बिचौलिए बिना किसी ग्रेडिंग चार्ट के हाथ में लेकर भाव तय करते हैं। वहीं पान मैथी के भाव शेयर बाजार की तर्ज पर असामान्य रूप से कभी 50 रुपए किलो तो कभी 180 रुपए किलो हो जाता है। इससे किसानों का बजट बड़बड़ा जाता है।

इनका कहना है...

2021 में मूण्डवा में पान मैथी मण्डी के लिए जमीन आवंटन हुई। फरवरी 2022 में पजेशन मिला, 2023-24 में जारी बजट से चार दीवारी का काम पूरा हो चुका है। मॉडल मण्डी का प्रस्ताव जून 2025 में बनाकर भिजवा दिया है, लेकिन बजट जारी नहीं होने से यार्ड बनाने से लेकर आधारभूत विकास का काम अटका हुआ है।

- रघुनाथराम सिंवर, सचिव, कृषि उपज मण्डी, नागौर

--------------

केवीके में नागौरी पान मैथी को लेकर कोई काम नहीं हो रहा। पूसा में भी अधिकृत बीज नहीं मिला। जीआई टैग मिलेगा तो जोधपुर-फलौदी-नागौर वैरायटी का बीज क्रॉस करवाकर नया बीज बनाया जाएगा। यह लम्बी प्रक्रिया है।

- डाॅ हरिराम चौधरी, कृषि वैज्ञानिक, केवीके, नागौर।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 05:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / ब्रांड राजस्थान की चमक में गुमनाम पानमैथी उत्पादक किसानों की मेहनत

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी में गया परिवार, चोरों ने मकानों के ताले तोड़े, आभूषण व नकदी पार

nagaur nagaur news
समाचार

एमएसपी खरीद : सरकार नहीं रही सुन, मूंग में लगने लगा घुन

moong
नागौर

सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं और मेहनत का कोई विकल्प नहीं

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूरचंद्र कुलिशजी के जन्म शताब्दी वर्ष पर केरियर कार्यशाला का आयोजन
नागौर

हाईवे किनारे खुले ठेकों में पीने के इंतजाम, नियमों में मिलीभगत की ढील..

nagaur nagaur news
नागौर

बढ़े चिकनगुनिया के मरीज, जिला अस्पताल में जांच सुविधा नहीं

nagaur nagaur news
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.