ब्रांड राजस्थान की चमक में गुमनाम पानमैथी उत्पादक किसानों की मेहनत

खजवाना. नागौर जिले की खुशबूदार पान मैथी अब ‘सरकारीपहचान’ की दहलीज पर खड़ी है, लेकिन सरकारी तंत्री की उदासीनता के कारण जीआई टैग का तमगा भी किसानों को राहत नहीं दे पाएगा। ‘ब्रांडराजस्थान’ की बात करने वाली सरकार, खेतों में गुमनाम पड़ी किसानों की मेहनत की असली जिम्मेदार है। पिछले पांच साल से पान मैथी की मण्डी में खरीद की बातें कागजों में जोर-शोर से चल रही हैं। धरातल पर दिखाई देती कछुआ चाल किसानों का दर्द बढ़ा रही है। जिला प्रशासन ने पान मैथी को ‘एक जिला- एक उत्पाद’ में भी शामिल कर रखा है, लेकिन किसानों को इसका फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी ओर सड़क किनारे व्यापारी बनकर खड़े बिचौलिए किसानों की मेहनत को मनमाने दाम पर खरीदते हैं।