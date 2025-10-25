पिकअप चालक से लूट की घटना निकली झूठी, परिवादी चालक व गाड़ी मालिक गिरफ्तार

गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को नोखा थाना क्षेत्र के सुरपुरा निवासी हुकमचंद गर्ग ने सदर थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि गुरुवार सुबह पिकअप से चारा बेचकर वह नागौर से गांव सुरपुरा जा रहा था। सुबह करीब सवा 10 बजे साईंजी का टांका के आगे से निकला तब एक पीछे से एक सफेद कार में सवार युवकों ने उसका रास्ता रोककर 18,400 रुपए व गाड़ी की चाबी छीन कर भा गए। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार टीम का गठन कर तकनीकी एवं मानवीय आसूचना संकलित करते हुए तथाकथित कार का पता लगाकर पीछा किया। पुलिस थाना परागपुर (कोटपुतलीबहरोड़) की टीम के सहयोग से नाकाबंदी करवाकर संदिग्धों को मय कार दस्तयाब कर थाने लाए। उनसे पूछताछ की तो मामला वाहन को साइड देने की बात को लेकर आपसी कहासुनी का सामने आया। इसके बाद परिवादी पक्ष से पूछताछ करने पर वाहन चालक हुक्मचंद व वाहन मालिक मंगनाराम ने घटना को लेकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाना स्वीकार किया। पुलिस ने हुक्मचंद गर्ग व मंगनाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया।