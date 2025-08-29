जिस गांव से निकले अर्जुन अवार्डी हनुमान, वहां एक भी खेल मैदान नहीं

16 फरवरी 1950 को सैनिक परिवार में जन्मे राठौड़ के पिता कैप्टन बच्चन सिंह राठौड़ आर्मी में रहे। प्राथमिक शिक्षा गांव में पूरी करने के बाद राठौड़ ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर और राजकीय महाविद्यालय अजमेर से पढ़ाई पूरीे की। राठौड़ को 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। उन्हें खेल जगत में ‘प्लेमेकर’ के नाम से पहचान मिली और वे लंबे समय तक भारत के लिए जर्सी नम्बर 14 पहनकर खेले। वर्ष 1980 का मॉस्को ओलंपिक में भारतीय बास्केटबॉल टीम पहली और आखिरी बार ओलंपिक में पहुंची थी। इस दौरान भारतीय ध्वजवाहक बनने का गौरव हनुमान सिंह राठौड़ को मिला। राजस्थान से उनके साथ परमजीत सिंह और जोरावर सिंह भी टीम का हिस्सा थे।