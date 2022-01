तो फिर इन वाहनों का पंजीयन प्रमाणपत्र ही निरस्त कर दिया जाएगा

Nagaur. पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया तो चार गुना शुल्क देना पड़ेगा

-15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण कराने के निर्देश, विभाग की ओर से दो बार हो चुकी है इस संबंध में समझाइश, अब मार्च तक नहीं कराया गया तो फिर वाहनों के पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त तक की हो सकती है कार्रवाई, अकेले नागौर परिवहन एरिया में लगभग 50 हजार वाहन आ रहे इसके दायरे में

Transport department action against those who do not renew vehicles that have completed the period of fifteen years of registration