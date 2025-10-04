पुरखों का इतिहास सहेजने की जरूरत, ताकि भावी पीढ़ी पढ़ सके गौरव गाथा

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने चतुर्भुजनाथ के दर्शन करने के बाद मंदिर स्थित जयमल की प्रतिमा की विधिवत पूजा की। इसके बाद मीरा स्मारक पैनोरमा में समारोह शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री शेखावत, पूर्व राज्यपाल बदनौर, पूर्व सांसद गोपाल सिंह शेखावत ईडवा, विधायक लक्ष्मणराम मेघवाल, पालिकाध्यक्ष शोभा लाहोटी, संभागीय आयुक्त शक्तिसिंह खाखड़की, कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित सहित अतिथियों ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस दौरान बोर्ड परीक्षाओं की 65 व राजकीय सेवाओं में चयनित 35 प्रतिभाओं का सम्मान किया।