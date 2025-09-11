नागौर में तीन दिन रहेगा वीआईपी मूवमेंट, स्वागत के लिए सड़कें हो रही तैयार

14, 15 व 16 सितम्बर को तीन राज्यों के राज्यपाल व प्रदेश के मुख्यमंत्री का नागौर दौरा प्रस्तावित
- जैन आचार्य नित्यानंद सूरीश्वर को पद्मश्री अवार्ड देने आएंगे राज्यपाल व मुख्यमंत्री
- राष्ट्रीय स्तर अभिनंदन समारोह एवं क्षमापना संक्रांति महोत्सव को लेकर दादावाड़ी में तैयार हो रहा विशाल पंडाल
नागौर. शहर में चातुर्मास कर रहे जैनाचार्य नित्यानंद सूरीश्वर को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने के लिए नागौर शहर में आगामी 14, 15 व 16 सितम्बर को वीआईपी मूवमेंट रहेगा। इसे लेकर शहर में आयोजकों के साथ जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जहां-जहां से वीआईपी गुजरेंगे, उन मार्गों की सड़कों को चमकाया जा रहा है। आयोजन स्थल जैन दादावाड़ी व निजी विद्यालय के खेल मैदान में विशाल पंडाल व डोम लगाए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि जैनाचार्य नित्यानंद सूरीश्वर के लोक कल्याणकारी कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की है। जैनाचार्य को पद्मश्री से अलंकृत करने के लिए पंजाब, राजस्थान एवं बिहार के राज्यपाल के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी नागौर आने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर नागौर शहर में राष्ट्रीय स्तर का तीन दिवसीय अभिनंदन समारोह होगा।
इस प्रकार रहेगा कार्यक्रम
- 14 सितम्बर को जैन दादावाड़ी में सुबह 9 बजे पूजन कार्यक्रम होगा, जिसमें दो से ढाई हजार लोगों के भाग लेने की संभावना है। शाम को साढ़े सात बजे गांधी बिफॉर गांधी शो होगा, जिसमें करीब दो हजार लोग भाग लेंगे।
- 15 सितम्बर को सुबह 9 बजे जैन दादाबाड़ी में धर्म सभा होगी। इसमें दो से ढाई हजार लोगों के भाग लेने की संभावना है। शाम को 7 बजे से शारदा बाल निकेतन विद्यालय मैदान में भक्ति संध्या होगी। जिसमें दस हजार से ज्यादा लोगों के भाग लेने की संभावना है।
- 16 सितम्बर को जैन दादावाड़ी में सुबह 9 बजे से अभिनंदन एवं क्षमापणा संक्रांति समारोह होगा।
कलक्टर ने विभागवार सौंपी जिम्मेदारी
शहर में तीन दिन वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कलक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों की गत दिनों बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। विशेष तौर पर जिला पुलिस अधीक्षक को यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन, कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार नगर परिषद आयुक्त को साफ-सफाई, परिषद के अधीन सड़कों की मरम्मत, रोड लाइटों को ठीक कराने, निराश्रित पशुओं को हटाने व मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी के एसई को हवाई पट्टी/हैलीपेड का रखरखाव करने व पीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाली शहर की सड़कों की मरम्मत व बेरीकेडिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।