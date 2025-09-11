नागौर में तीन दिन रहेगा वीआईपी मूवमेंट, स्वागत के लिए सड़कें हो रही तैयार

शहर में तीन दिन वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कलक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों की गत दिनों बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। विशेष तौर पर जिला पुलिस अधीक्षक को यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन, कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार नगर परिषद आयुक्त को साफ-सफाई, परिषद के अधीन सड़कों की मरम्मत, रोड लाइटों को ठीक कराने, निराश्रित पशुओं को हटाने व मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी के एसई को हवाई पट्टी/हैलीपेड का रखरखाव करने व पीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाली शहर की सड़कों की मरम्मत व बेरीकेडिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।