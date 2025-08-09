Nagaur patrika…शत्रुंजय तीर्थ छठ अमर तप आराधना का त्रिदिवसीय आयोजन शुरू

नागौर. श्री जैन श्वेतांबर तपागछ श्री संघ के तत्वावधान में शत्रुंजय तीर्थ छठ अमर तप आराधना का त्रिदिवसीय आयोजन शनिवार से शुरू हुआ। यह आयोजन गच्छाधिपति आचार्य नित्यानंद सुरीश्वर के सानिध्य में किया गया। इसे शत्रुंजय तीर्थ छठ अमर सामूहिक महा तप आराधना एवं कविता चौधरी एवं खुशबू चौधरी के आहार उपवास की तप आराधना के लिए त्रिदिवसीय इसका आयोजन किया गया। जिसमें तपस्वी, भक्तजन एवं परिवार के सदस्य धर्म के प्रति गहरी आस्था के साथ शामिल हुए। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में शत्रुंजय तीर्थ की महिमा का गुणगान करते हुए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजा पाठ किए गए। कविता एवं खुशबू चौधरी ने अपने परिवार की परंपरा का पालन करते हुए उपवास एवं तपस्या में भाग लिया। इसके पूर्व पहले दिन सभी तपस्वी वरघोड़े के रूप मे गुरुदेव की निश्रा में जैन भवन पहुंचे। यहां शत्रुंजय गिरी पूजन किया गया। कल्पेश पंडित ने पूजा ा विधि विधान से संपन्न कराई। गायक श्रेयांस सिंघवी के दुनिया भर में हुकुम चले शत्रुंजय वाले का, दादा का दरबार सुहाना लगता है, ऋषभ जी बुलावे छे, जेनी कीकी काली छे, चलो बुलावा आया है दादा ने बुलाया है आदि भजनों से माहौल भक्तिमय बना रहा। रात्रि में जैन भवन में सांझी का आयोजन हुआ। सचिव स्वदेश बांठिया ने बताया कि शनिवार को सुबह साढ़े आठ बजे तपस्वी वरघोड़ा गांधीवाड़ी से निकलेगा, और शहर के मार्गों से होते हुए बारला मंदिर पहुंचेगा। वरघोड़े में 11 ऊंट, 11 घोड़े, दो हाथी, तीन विंटेज कारें, दो बैंड और 11 बग्घियों में तपस्वी सवार होंगे। बारला मंदिर पहुंचकर वरघोड़ा धर्मसभा में बदलेगा। यहां तप बधवाना कार्यक्रम संपन्न होगा। बारला मंदिर में सवा 12 बजे ओसवाल जैन समाज का साधार्मिक वात्सल्य न्यात का आयोजन होगा। शाम को गायक भावेश बैद के साथ परमात्मा भक्ति का कार्यक्रम होगा। इस आयोजन का लाभ लाडा देवी, तोलाराम, सुभाषचंद एवं सुरेश कुमार चौधरी परिवार ने लिया।