रामदेवरा जा रहे डांगावास के तीन युवकों की डूबने से मौत

पुलिस के अनुसार नागौर जिले के डांगावास गांव से वाल्मीकि समाज के सात युवाओं का जत्था मंगलवार को सुबह रामदेवरा के लिए रवाना हुआ था। जत्था जोधपुर जिले के भोपालगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गादेरी गांव पहुंचा। यहां बुधवार को दोपहर एक बजे के करीब युवा नहाने के लिए पत्थर की खदानों में भरे बरसाती पानी में उतरे। ग्रामीणाें के अनुसार नहाते समय एक युवक का संतुलन बिगड़न से वो डूबने लगा। उसे बचान के लिए दो अन्य युवक भी तालाब में कूद गए। इस दौरान तीनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण खदान के पास एकत्रित हो गए। भोपागलढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची। युवकों के शव को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को पानी से बाहर निकाला जा सका। घटना की जानकारी मिलने पर डांगावास से समाजसेवी नेमाराम कमेड़िया, आशीष वाल्मीकि, नगर पालिका के जमादार कैलाश मौके पर पहुंचे।