रामदेवरा जा रहे डांगावास के तीन युवकों की डूबने से मौत

- जोधपुर जिले के गादेरी गांव में खदान में भरे पानी में नहाने उतरे थे
- कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को किया रेस्क्यू
मेड़ता सिटी- भोपालगढ़ . नागौर जिले के डांगावास से रामदेवरा के लिए पैदल गए सात सदस्सीय जातरूओं के जत्थे में शामिल 3 युवक बुधवार को भोपालगढ़ के पास गादेरी गांव स्थित खदान में भरे पानी में नहाते समय डूब गए। हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही डांगावास गांव में शौक की लहर छा गई। डांगावास के मौजिज लोग व ग्रामीण भोपालगढ़ पहुंचे। शवों को बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भोपालगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया।
पुलिस के अनुसार नागौर जिले के डांगावास गांव से वाल्मीकि समाज के सात युवाओं का जत्था मंगलवार को सुबह रामदेवरा के लिए रवाना हुआ था। जत्था जोधपुर जिले के भोपालगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गादेरी गांव पहुंचा। यहां बुधवार को दोपहर एक बजे के करीब युवा नहाने के लिए पत्थर की खदानों में भरे बरसाती पानी में उतरे। ग्रामीणाें के अनुसार नहाते समय एक युवक का संतुलन बिगड़न से वो डूबने लगा। उसे बचान के लिए दो अन्य युवक भी तालाब में कूद गए। इस दौरान तीनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण खदान के पास एकत्रित हो गए। भोपागलढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची। युवकों के शव को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को पानी से बाहर निकाला जा सका। घटना की जानकारी मिलने पर डांगावास से समाजसेवी नेमाराम कमेड़िया, आशीष वाल्मीकि, नगर पालिका के जमादार कैलाश मौके पर पहुंचे।
इन युवकों की हुई मौत
डांगावास निवासी नरेंद्र जावा (18) पुत्र लक्ष्मणराम, सचिन जावा (17) पुत्र अशोक, लखन (16) पुत्र जगदीश वाल्मीकि की मौत हो गई। तीनाें युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भोपालगढ़ राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाए गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को शव डांगावास लाए जाएंगे।
मुआवजे की मांग
सूचना पर भोपालगढ़ तहसीलदार रामनिवास गोदारा, थाना प्रभारी मांगीलाल बिश्नोई व पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे। मृतकों के परिजन भी पहुंच गए और मुआवजे की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया।