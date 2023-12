VIDEO...व्यापारी बोले: सुविधाएं बेहतर करो, गुड्स ट्रेन चलाओ, रोजगारपरक बनाओ, तभी रामदेव पशु मेला का बढ़ेगा क्रेज

-रामदेव पशु मेला के घटते क्रेज को लेकर व्यापारियों से हुई बातचीत में सामने आया सामने मेला के प्रोत्साहन के लिए अब खानापूर्ति करने की जगह बेहतर ठोस और योजनापरक कदम होंगे, तभी बनेगी बात

Traders said: Improve facilities, run goods train, make it employment oriented, only then the craze of Ramdev Cattle Fair will increase