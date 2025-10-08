Patrika LogoSwitch to English

नागौर

मार्बल खदान में पत्थर गिरने से दो श्रमिकों की मौत

बोरावड़ (नागौर). मार्बल खनन क्षेत्र की कुम्हारी रेंज की एक खान में काम करते समय पत्थर गिरने से मंगलवार को दो श्रमिकों की मौत हो गई।

less than 1 minute read

नागौर

image

Ravindra Mishra

Oct 08, 2025

nagaur nagaur news

बोरावड़। खान हादसे के बाद मौके पर जानकारी लेते थानाधिकारी

- मार्बल खनन क्षेत्र की कुम्हारी रेंज में हुआ हादसा

बोरावड़ (नागौर). मार्बल खनन क्षेत्र की कुम्हारी रेंज की एक खान में काम करते समय पत्थर गिरने से मंगलवार को दो श्रमिकों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर मकराना थानाधिकारी सुरेश कुमार सोनी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने श्रमिकों के शवों को खान से बाहर निकलवाया और राजकीय उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया। जहां दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी अनुसार सबलपुर निवासी श्रवणराम (38) पुत्र उदाराम मेघवाल व डीडवाना निवासी बाबू खां (46) पुत्र इदु खां कुम्हारी रेंज की खान संख्या 32/1 जिसका लाइसेंस मोहम्मद हनीफ पुत्र हाजी हाफिज पीर बक्श सिसोदिया के नाम पर खनन कार्य करते थे। रोजाना की तरह मंगलवार को भी खान में काम कर रहे थे। इस दौरान दोपहर करीब 1 बजे ऊपर से पत्थर गिर गए। जिसके नीचे दबने से दोनों की मौके पर मौत हो गई। मामले को लेकर दो अलग अलग रिपोर्ट पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने घटना के आधार पर जांच शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द भी कर दिए हैं।

Published on:

08 Oct 2025 05:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / मार्बल खदान में पत्थर गिरने से दो श्रमिकों की मौत

बड़ी खबरें

नागौर

राजस्थान न्यूज़

Patrika Site Logo

