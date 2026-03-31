Unique Mayra: फिर चर्चा में आया नागौर का अनूठा मायरा, मुस्लिम बहन के भात भरने पहुंचा हिंदू भाई तो चौंक गया हर कोई, होने लगी तारीफ

Bhaat By Hindu Brother In Muslim Wedding: राजस्थान में नागौर जिले के मायरे हमेशा से चर्चा का विषय रहते हैं। यहां करोड़ों रुपए के मायरे भरे जाते हैं साथ ही कोई बैलगाड़ी तो कुछ ट्रेक्टर से भात लेकर शादी में पहुंचते हैं। वहीं नागौर के ही हरसोलाव गांव में फिर एक मायरा चर्चा का विषय बन गया। दरअसल हिंदू भाई ने मुस्लिम बहन ने साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। हिंदू भाई ने मुस्लिम बहन के यहां भात भरकर न केवल रिश्तों का फर्ज निभाया, बल्कि समाज को भाईचारे का संदेश भी दिया।