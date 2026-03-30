मेडिकल स्टूडेंट की पढ़ाई पर संकट, ठेकेदार ने रोका नागौर कॉलेज का निर्माण

करीब 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास 9 मार्च 2022 को किया गया था। निर्माण कार्य को 18 माह में पूरा किया जाना था, लेकिन 18 माह की जगह 48 महीने बीतने के बावजूद काम पूरा नहीं हो पाया है। वर्तमान हालातों को देखते हुए आगामी 18 माह में भी यह काम पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई।