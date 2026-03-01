श्रीबालाजी पुलिस ने दो भाइयों को 40 ग्राम एमडीएमए के साथ किया गिरफ्तार

गोटन. मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसकी निशादेही पर चुराई दो बाइक को बरामद की है। थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि पुलिस थाना गोटन ने वाहन चोरी की रोकथाम एवं वारदातो पर अकुश लगाने के लिए थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया है। इस टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को चैक किया। मुखबीर की सूचना पर 27 मार्च को रेण निवासी आरोपी बुदाराम पुत्र जगदीश बावरी को हरसोलाव से इस मामले में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी बुदाराम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मोटरसाइकिल गोटन रेलवे स्टेशन से व दूसरी शिवरोडगोटन से चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दोनों मोटरसाइकिल बरामद की।