विधायक मुकेश भाकर के पैर फ्रैक्चर मामले में नया अपडेट, जानिए पुलिस ने क्या कुछ कहा

कस्टोडियन भूमि किसानों को आवंटित करने की मांग को लेकर सोमवार को कलक्टर कार्यालय का घेराव करने के लिए भारी भीड़ जुटाई गई थी। इस दौरान पुलिस और किसान नेता सभी आमने-सामने हो गए, बैरिकेडिंग को नीचे गिरा दिया गया था। प्रदर्शन में किसान नेता भागीरथ यादव सबसे पहले बैरिकेडिंग पर खड़े हो गए थे। प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय में जबरन घुसने का प्रयास किया था। इस दौरान पूर्व विधायक चेतन डूडी, लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, एसएफआई के नेता जगदीश गोदारा, सीकर सांसद अमराराम, पूर्व विधायक बलवान पूनिया भी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए थे। इसी प्रदर्शन के दौरान लाडनूं विधायक मुकेश भाकर का पैर टूटा था।