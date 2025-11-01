दर्द भरी कहानी ‘मुस्कान’ के साथ, हौसले की उड़ान से अब नई पहचान

मुस्कान की जिंदगी ने बड़ा मोड़ तब लिया जब हाई स्कूल में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में लड़कियों के कपड़े पहनकर डांस किया। स्कूल में तालियां बजीं, लेकिन घर में सभी नाराज हो गए। उसके बाद तो फिर रोजाना प्रताडऩा शुरू हो गई। एक रात को बैग में दो जोड़ी कपड़े रखे और घर छोड़ दिया। स्टेशन पर कई रातें भूखे पेट गुजारीं। हाथरस में एक चाय की टपरी पर काम मिला, बदले में सिर्फ खाना मिलता था। कुछ दिनों बाद वहीं के दुकानदार ने दिल्ली जाने का टिकट कराया। दिल्ली में होटल में काम करते हुए उन्होंने खुद को संभाला और फिर जयपुर पहुंचीं। मुस्कान बताती है कि जयपुर में मुझे सुरक्षा और अपनापन मिला, जब किन्नर गुरु प्रियाबाई की शरण में आई। अब मैं अपनी गुरु बहन नैना बाई, पलक और सनम के साथ रहती हूं। यहां मुझे वह परिवार मिला, जो कभी घर में नहीं मिला।