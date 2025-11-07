CG News: मोबाइल पर बात करते-करते गई युवक की जान, डेम में किनारे शव बरामद, जांच जारी

CG News: भरंडा थाना क्षेत्र के बिंजली डेम में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें मोबाइल पर बात करते समय एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कुमुद सोनानी (40 वर्ष) निवासी डीएमकेओ कॉलोनी, कोंडागांव (वर्तमान में नयापारा, नारायणपुर) के रूप में हुई है। वर्तमान में नयापारा नारायणपुर, अपने साथियों के साथ डेम घूमने गया था।