CG News: मोबाइल पर बात करते-करते गई युवक की जान, डेम में किनारे शव बरामद, जांच जारी

मोबाइल पर बात करते समय हुआ हादसा (photo source- Patrika)
CG News: भरंडा थाना क्षेत्र के बिंजली डेम में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें मोबाइल पर बात करते समय एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कुमुद सोनानी (40 वर्ष) निवासी डीएमकेओ कॉलोनी, कोंडागांव (वर्तमान में नयापारा, नारायणपुर) के रूप में हुई है। वर्तमान में नयापारा नारायणपुर, अपने साथियों के साथ डेम घूमने गया था।
CG News: वहीं नहाने के बाद वह किनारे पर बैठा था, तभी मोबाइल पर बात करते हुए अनियंत्रित होकर गहरे पानी में जा गिरा। उसके डूबने की सूचना पर पुलिस ने खोजबीन की और गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे शव बरामद किया। पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है तथा आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
