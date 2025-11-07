Patrika LogoSwitch to English

नारायणपुर

CG News: मोबाइल पर बात करते-करते गई युवक की जान, डेम में किनारे शव बरामद, जांच जारी

CG News: बिंजली डेम में मोबाइल पर बात करते समय हादसा, 40 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत। भरंडा थाना पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू की।

नारायणपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 07, 2025

मोबाइल पर बात करते समय हुआ हादसा (photo source- Patrika)

मोबाइल पर बात करते समय हुआ हादसा (photo source- Patrika)

CG News: भरंडा थाना क्षेत्र के बिंजली डेम में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें मोबाइल पर बात करते समय एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कुमुद सोनानी (40 वर्ष) निवासी डीएमकेओ कॉलोनी, कोंडागांव (वर्तमान में नयापारा, नारायणपुर) के रूप में हुई है। वर्तमान में नयापारा नारायणपुर, अपने साथियों के साथ डेम घूमने गया था।

CG News: वहीं नहाने के बाद वह किनारे पर बैठा था, तभी मोबाइल पर बात करते हुए अनियंत्रित होकर गहरे पानी में जा गिरा। उसके डूबने की सूचना पर पुलिस ने खोजबीन की और गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे शव बरामद किया। पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है तथा आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

Updated on:

07 Nov 2025 02:20 pm

Published on:

07 Nov 2025 02:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / CG News: मोबाइल पर बात करते-करते गई युवक की जान, डेम में किनारे शव बरामद, जांच जारी

