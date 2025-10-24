CG News: अबूझमाड़ में डायरिया का कहर, उल्टी-दस्त से पांच लोगों की मौत, टॉर्च की रोशनी में हो रहा इलाज

CG News: अबूझमाड़ क्षेत्र के रेकावाया और घोट गांव में उल्टी-दस्त से पांच ग्रामीणों की मौत हो गई है। तीन दिनों से इस बीमारी ने इलाके में कहर बरपा रखा है। जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम बुधवार देर रात घोट गांव पहुंची और झोपड़ी में संचालित स्कूल में अस्थायी शिविर लगाकर इलाज शुरू किया गया। गांव में बिजली व अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव में टीम टार्च की रोशनी में मरीजों का उपचार कर रही है। गंभीर रूप से बीमार ग्रामीणों को भैरमगढ़ स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, अबूझमाड़ के दुर्गम डूंगा ग्राम पंचायत के घोट और रेकावाया गांव में उल्टी-दस्त के लक्षण तीन दिन पहले दिखने लगे थे। समय पर इलाज न मिल पाने से घोट गांव में तीन और रेकावाया में दो ग्रामीणों की मौत हो गई। इलाके की दुर्गमता के कारण स्वास्थ्य दल को इंद्रावती नदी नाव से पार कर रात के समय गांव तक पहुंचना पड़ा। बताया जा रहा है कि घोट गांव में हाल ही में मृत्यु भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ग्रामीणों ने एक साथ भोजन किया, जिसके बाद कई लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई।
इलाज के अभाव में कई ग्रामीण गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। नेटवर्क की कमी से जानकारी देर से मिली, लेकिन अब इलाज और आवश्यक जांचें जारी हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों से साफ पानी उपयोग करने और संदिग्ध लक्षण दिखने पर तुरंत जानकारी देने की अपील की है।
यह गांव पहुंच विहीन है यहां पहुंचने के लिए बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक मुख्यालय के रास्ते इंद्रावती नदी को छोटी नाव से पार कर आगे दस किमी का सफर पैदल तय करना होता है यहां बिजली न होने के कारण मेडिकल स्टाफ टॉर्च की रौशनी मरीजों का इलाज कर रहे है।
बुधारी मंडावी (कोसा), बुधराम मंडावी (डूमा), लखे वेको (सनकु), उर्मिला पोडियाम (बामन), बेबी उर्मिला।
