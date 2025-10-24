CG News: अबूझमाड़ में डायरिया का कहर, उल्टी-दस्त से पांच लोगों की मौत, टॉर्च की रोशनी में हो रहा इलाज

मिली जानकारी के अनुसार, अबूझमाड़ के दुर्गम डूंगा ग्राम पंचायत के घोट और रेकावाया गांव में उल्टी-दस्त के लक्षण तीन दिन पहले दिखने लगे थे। समय पर इलाज न मिल पाने से घोट गांव में तीन और रेकावाया में दो ग्रामीणों की मौत हो गई। इलाके की दुर्गमता के कारण स्वास्थ्य दल को इंद्रावती नदी नाव से पार कर रात के समय गांव तक पहुंचना पड़ा। बताया जा रहा है कि घोट गांव में हाल ही में मृत्यु भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ग्रामीणों ने एक साथ भोजन किया, जिसके बाद कई लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई।