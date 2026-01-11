2026 का पहला सुरक्षा कैंप जटवर में स्थापित, अबूझमाड़ में तेज हुआ नक्सल विरोधी अभियान

2026 का पहला कैम्प जटवर में स्थापित (photo source- Patrika)
Security Camp: वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नारायणपुर पुलिस द्वारा नक्सल मुक्त सशक्त बस्तर की कल्पना को साकार रूप देने हेतु क्षेत्र में लगातार नक्सल विरोधी माड़ बचाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। साथ ही अबूझमाड़ में लगातार नवीन कैम्प स्थापित करते हुए सडक़ पुल-पुलिया निर्माण सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को अंदरूनी गांव तक पहुंचाये जाने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
इसी कड़ी में कोहकामेटा थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों एवं कोहकामेटा-कच्चापाल-परियादी एक्सिस तक सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा प्रदान करने एवं विकास कार्यो में सहयोग पहुंचाने के उद्देश्य से 9 जनवरी को नारायणपुर पुलिस ने घोर नक्सल प्रभावित माड़ क्षेत्र में नक्सलियों के आश्रय स्थल ग्राम जटवर में नवीन कैम्प स्थापित किया गया है। ग्राम जटवर में नवीन कैम्प स्थापित होने से क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी उत्साह एवं सुरक्षा का माहौल बना हुआ है।
नवीन कैम्प जटवर कोहकामेटा थाना क्षेत्रान्तर्गत स्थित है। इससे जिला मुख्यालय नारायणपुर से 54 किलोमीटर, कोहकामेटा थाना से 26 किलोमीटर, कच्चापाल से 17 किलोमीटर और कोडनार से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जटवर में नवीन कैम्प स्थापित होने से आसपास के क्षेत्र कोगाली, वारापिद्दा, वडापेंदा, करकाबेड़ा, गुरगापदर, घमण्डी और जटवर में सडक़, पुल-पुलिया, शिक्षा, चिकित्सा, मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा। अब क्षेत्र में सुरक्षा के निगरानी में सडक़ निर्माण सहित अन्य सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाये जाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
Security Camp: कोहकामेटा थाना क्षेत्रांतर्गत माड़ के दूरस्थ अंचल जटवर में 2026 का पहला सुरक्षा एव जन सुविधा कैम्प स्थापित हुआ है। इस कैम्प स्थापना में नारायणपुर पुलिस, डीआरजी और बस्तर फॉईटर एवं बीएसए$फ के 86 वीं वाहिनी, 178 वीं वाहिनी, 83 वीं वाहिनी और 133 वीं वाहिनी का अहम योगदान रहा है।
नारायणपुर पुलिस ने 2025 में कुल 27 सुरक्षा कैंप स्थापित किए है। इनमें नक्सलियों के अघोषित राजधानी कुतुल सहित कोडलियार, बेड़माकोटी, पदमकोट, कंडुलपार, नेलांगुर, पांगूड़, रायनार, एडजूम, ईदवाया, आदेर, कुड़मेल, कोंगे, सितरम, तोके, जाटलूर, धोबे, डोडीमरका, पदमेटा, लंका, परियादी, काकुर, बालेबेड़ा, कोडेनार, कोडनार, आदिनपार और मन्दोड़ा में नवीन सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप स्थापित किया गया है।
