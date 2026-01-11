2026 का पहला सुरक्षा कैंप जटवर में स्थापित, अबूझमाड़ में तेज हुआ नक्सल विरोधी अभियान

नवीन कैम्प जटवर कोहकामेटा थाना क्षेत्रान्तर्गत स्थित है। इससे जिला मुख्यालय नारायणपुर से 54 किलोमीटर, कोहकामेटा थाना से 26 किलोमीटर, कच्चापाल से 17 किलोमीटर और कोडनार से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जटवर में नवीन कैम्प स्थापित होने से आसपास के क्षेत्र कोगाली, वारापिद्दा, वडापेंदा, करकाबेड़ा, गुरगापदर, घमण्डी और जटवर में सडक़, पुल-पुलिया, शिक्षा, चिकित्सा, मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा। अब क्षेत्र में सुरक्षा के निगरानी में सडक़ निर्माण सहित अन्य सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाये जाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।