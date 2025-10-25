CG News: मृत्युभोज के बाद पांच लोगों की हो गई थी मौत, उल्टी-दस्त के 20 मरीजों का इलाज, 2 में मलेरिया के लक्षण

भोजन करने के कुछ घंटे बाद कई लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत शुरू हुई। इलाज के अभाव में एक सप्ताह के भीतर 5 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य टीम को 20 लोग उल्टी-दस्त से पीड़ित मिले। दो मरीजों में मलेरिया के लक्षण मिले, जबकि तीन अन्य को सामान्य बीमारियां थीं। गंभीर रूप से बीमार 60 वर्षीय कुमाली को तत्काल भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।