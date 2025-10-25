CG News: मृत्युभोज के बाद पांच लोगों की हो गई थी मौत, उल्टी-दस्त के 20 मरीजों का इलाज, 2 में मलेरिया के लक्षण

CG News: अबूझमाड़ के दुर्गम डूंगा ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम घोट में बीते सप्ताह फैली उल्टी-दस्त की बीमारी से मची दहशत अब थम गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया है। जानकारी के अनुसार 14 अक्टूबर को गांव में हुए मृत्युभोज कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने दूषित भोजन का सेवन किया था।
भोजन करने के कुछ घंटे बाद कई लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत शुरू हुई। इलाज के अभाव में एक सप्ताह के भीतर 5 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य टीम को 20 लोग उल्टी-दस्त से पीड़ित मिले। दो मरीजों में मलेरिया के लक्षण मिले, जबकि तीन अन्य को सामान्य बीमारियां थीं। गंभीर रूप से बीमार 60 वर्षीय कुमाली को तत्काल भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।
स्वास्थ्य अमले ने ग्रामीणों को गरम भोजन करने, उबला पानी पीने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी है। टीम ने बताया कि अब बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया है और गांव में फिलहाल कोई नया मामला सामने नहीं आया है।
