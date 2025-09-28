ये क्या…’कचरा’ समझकर फेंक दिए डायनासोर के जीवाश्म !

(सोर्स: सोशल मीडिया)
MP News: एमपी में शासकीय नर्मदा कॉलेज से घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां प्राणी शास्त्र के संग्रहालय में सुरक्षित रखे डायनासोर के जीवाश्म (करीब पांच अंडों के सेल) को कचरा समझकर फेंक दिया गया। अब खोजबीन की जा रही है। प्रोफसर डॉ. रवि उपाध्याय के अनुसार लगभग 15 साल पहले हमारी टीम को रिसर्च के दौरान डायनासोर के जीवाश्म के रूप में अंडे और हड्डियां मिली थीं। इसे कॉलेज में सुरक्षित रखवाया था।
डॉ. उपाध्याय की मानें तो कॉलेज से तबादला होने के बाद वापस लौटा हूं तो अंडों के जीवाश्म नहीं मिले। रिसर्च टीम में वनस्पति विज्ञान के रिटायर प्रोफेसर डॉ. के. डब्ल्यू शाह, डॉ. रवि उपाध्याय, पुरातत्वविद् वसीम खान प्रमुख सदस्य थे।
मामले की जानकारी नहीं है। इस तरह की धरोहर भी हमारे पास है। पता करवाता हूं। - डॉ. रामकुमार चौकसेप्राचार्य, शासकीय नर्मदा कॉलेज
तत्कालीन नर्मदापुरम कमिश्नर जेएन कंसोटिया ने कहा था इस पर और रिसर्च होनी चाहिए। रायसेन कलेक्टर से विस्तार से जानकारी ली थी। इसी सिलसिले में डॉ. उपाध्याय पुणे के एक संस्थान गए थे। आश्वासन दिया था कि अगर सरकार की तरफ से अनुमति मिलेगी तो और काम करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
नर्मदापुरम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग