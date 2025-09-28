ये क्या…’कचरा’ समझकर फेंक दिए डायनासोर के जीवाश्म !

MP News: एमपी में शासकीय नर्मदा कॉलेज से घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां प्राणी शास्त्र के संग्रहालय में सुरक्षित रखे डायनासोर के जीवाश्म (करीब पांच अंडों के सेल) को कचरा समझकर फेंक दिया गया। अब खोजबीन की जा रही है। प्रोफसर डॉ. रवि उपाध्याय के अनुसार लगभग 15 साल पहले हमारी टीम को रिसर्च के दौरान डायनासोर के जीवाश्म के रूप में अंडे और हड्डियां मिली थीं। इसे कॉलेज में सुरक्षित रखवाया था।