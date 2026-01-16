5 किमी के दायरे में नर्मदा में मिल रहे आधा दर्जन छोटे बड़े नाले

33 वार्डो में बसे शहर में मालाखेड़ी से भीलपुरा तक 5 किलो मीटर के दायरे में हर्बल पार्क के पास, विवेकनंद घाट,पर्यटन घाट, राजा मोहल्ला, मंगलवारा घाट, राजघाट, भीलपुरा क्षेत्र में छोटे, बड़े नालियों और नालों से 24 घंटे गंदा पानी नर्मदा जल में मिल रहा है। कोरी घाट पर तो नाला ओवर फ्लो होकर घाट की सीढिय़ों पर से बहते हुए नर्मदा में मिल रहा है। सेठानी घाट और मंगलवारा घाट के बीच में भी राजा मोहल्ला की नालियों का पानी सीधा आ रहा है। भीलपुरा क्षेत्र दशहरा मैदान का नाला पवित्र जल में मिलने के साथ रेतीले तट पर फैलने लगा है। सीवरेज परियोजना के लिए वर्ष 2018 में किए गए सर्वे के मुताबिक शहरी क्षेत्र के बस्तियों और झुग्गी बस्तियों से निकलने वाले निस्तार के पानी को प्रबंधन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण 33 हजार घरों के गंदा पानी 24 घंटे नालियों के जरिए नर्मदा में मिल रहा है।