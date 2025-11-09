आहिस्ते-आहिस्ते ‘राहुल गांधी’ पेश करेंगे वोट चोरी के सबूत, पचमढ़ी दौरे पर बोले- भारत माता को नुकसान पहुंचा

MP News: मध्यप्रदेश के पचमढ़ी दौरे पर आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुई। यह बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। मध्यप्रदेश में भी वोट चोरी हुई है। हमारे पास सबूत हैं, जो हम आहिस्ते-आहिस्ते दिखाएंगे।
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मेन मुद्दा वोट चोरी है। जिसे अब विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से कवर किया जा रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल में वोट चोरी का खुलासा करने की बाद कही। आगे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसमें सीधे तौर पर शामिल हैं। पार्टनरशिप बनाकर ये लोग भारत माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
वरिष्ठ नेताओं की बैठक में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को 3 साल का प्लान सौंपा। जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में चुनाव में जीत और संगठन की मजबूती के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कहा कि हमें सभी के सहयोग की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सुझाव दिया कि सभी की सहमति से फैसले होना चाहिए। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी हित में बयान दिया था, उससे किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं।
