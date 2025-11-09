आहिस्ते-आहिस्ते ‘राहुल गांधी’ पेश करेंगे वोट चोरी के सबूत, पचमढ़ी दौरे पर बोले- भारत माता को नुकसान पहुंचा

वरिष्ठ नेताओं की बैठक में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को 3 साल का प्लान सौंपा। जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में चुनाव में जीत और संगठन की मजबूती के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कहा कि हमें सभी के सहयोग की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सुझाव दिया कि सभी की सहमति से फैसले होना चाहिए। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी हित में बयान दिया था, उससे किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं।

