एमपी में ‘टीआई’ ने दिव्यांग आरोपी को बेल्ट से पीटा, SDOP करेंगे मामले की जांच

समीर के ऊपर हत्या के प्रयास, लोक संपत्ति से छेड़छाड़, आर्म्स एक्ट सहित मारपीट के 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा एसडीएम नर्मदापुरम और माखननगर तहसीलदार न्यायालय से 10 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई हैं। इसी तरह राहुल पर भी मारपीट, रेत चोरी, अर्स एक्ट, अड़ीबाजी के 13 प्रकरण दर्ज हैं। नर्मदापुरम एसडीएम न्यायालय में 3 और माखननगर तहसीलदार न्यायालय में 2 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई हैं।



एसपी नर्मदापुरम सांई कृष्णा एस थोटा ने कहा कि मारपीट करने के मामले में थाना प्रभारी माखन नगर की जांच इटारसी एसडीओपी से करवा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

