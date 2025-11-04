एमपी में ‘टीआई’ ने दिव्यांग आरोपी को बेल्ट से पीटा, SDOP करेंगे मामले की जांच

MP News: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम के माखन नगर थाने में पदस्थ टीआई ने मारपीट के आरोप में आरोपियों के साथ मारपीट की। पूरी घटना 25 अक्टूबर की बताई जा रही है। जिसके दो वीडियो सोमवार को सामने आए। वीडियो सामने आने के बाद एसपीसाई कृष्णा एस थोटा ने इटारसी एसडीओपी को मामले की जांच सौंपी है।
पुलिस के मुताबिक, 25 अक्टूबर को माखननगर के दिव्यांग आरोपी समीर खान उर्फ पिद्दा और राहुल कहार को मारपीट के मामले में पकड़ा था। थाने में पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी मदन सिंह पवार ने दोनों आरोपियों के हथेलियों और पैरों पर लगातार बेल्ट से पीटा। दूसरे वीडियो में आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगता भी दिख रहा है। मामला सामने आने के बाद एसपी थोटा ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी समीर ने भी टीआई पर मारपीट करने की लिखित शिकायत एसपी को की है।
टीआई मदन सिंह पवार ने बताया समीर खान के ट्रैक्टर के चालक विष्णु ने रजौन के सरपंच लखन कीर की बाइक को टक्कर मार दी थी। इस पर समीर ने मोबाइल पर धमकी दी थी। इसके बाद 10 युवकों के साथ ग्राम रजौन में जाकर सरपंच को धमका रहा था। साथ ही अन्य युवक जीतू कीर को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसका वीडियो और ऑडियो सामने आया था। इस पर प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपियों से पूछताछ की जा रही थी। दोनों आरोपी आराधिक प्रवृत्ति के हैं।
समीर के ऊपर हत्या के प्रयास, लोक संपत्ति से छेड़छाड़, आर्म्स एक्ट सहित मारपीट के 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा एसडीएम नर्मदापुरम और माखननगर तहसीलदार न्यायालय से 10 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई हैं। इसी तरह राहुल पर भी मारपीट, रेत चोरी, अर्स एक्ट, अड़ीबाजी के 13 प्रकरण दर्ज हैं। नर्मदापुरम एसडीएम न्यायालय में 3 और माखननगर तहसीलदार न्यायालय में 2 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई हैं।
एसपी नर्मदापुरम सांई कृष्णा एस थोटा ने कहा कि मारपीट करने के मामले में थाना प्रभारी माखन नगर की जांच इटारसी एसडीओपी से करवा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
