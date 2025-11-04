Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

एमपी में ‘टीआई’ ने दिव्यांग आरोपी को बेल्ट से पीटा, SDOP करेंगे मामले की जांच

MP News: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां थाने के अंदर ही टीआई ने दो आरोपियों को बेल्ट से पीट दिया।

2 min read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Himanshu Singh

Nov 04, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम के माखन नगर थाने में पदस्थ टीआई ने मारपीट के आरोप में आरोपियों के साथ मारपीट की। पूरी घटना 25 अक्टूबर की बताई जा रही है। जिसके दो वीडियो सोमवार को सामने आए। वीडियो सामने आने के बाद एसपीसाई कृष्णा एस थोटा ने इटारसी एसडीओपी को मामले की जांच सौंपी है।

पुलिस के मुताबिक, 25 अक्टूबर को माखननगर के दिव्यांग आरोपी समीर खान उर्फ पिद्दा और राहुल कहार को मारपीट के मामले में पकड़ा था। थाने में पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी मदन सिंह पवार ने दोनों आरोपियों के हथेलियों और पैरों पर लगातार बेल्ट से पीटा। दूसरे वीडियो में आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगता भी दिख रहा है। मामला सामने आने के बाद एसपी थोटा ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी समीर ने भी टीआई पर मारपीट करने की लिखित शिकायत एसपी को की है।

क्या है पूरा मामला

टीआई मदन सिंह पवार ने बताया समीर खान के ट्रैक्टर के चालक विष्णु ने रजौन के सरपंच लखन कीर की बाइक को टक्कर मार दी थी। इस पर समीर ने मोबाइल पर धमकी दी थी। इसके बाद 10 युवकों के साथ ग्राम रजौन में जाकर सरपंच को धमका रहा था। साथ ही अन्य युवक जीतू कीर को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसका वीडियो और ऑडियो सामने आया था। इस पर प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपियों से पूछताछ की जा रही थी। दोनों आरोपी आराधिक प्रवृत्ति के हैं।

आरोपियों के खिलाफ 26 मामले दर्ज

समीर के ऊपर हत्या के प्रयास, लोक संपत्ति से छेड़छाड़, आर्म्स एक्ट सहित मारपीट के 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा एसडीएम नर्मदापुरम और माखननगर तहसीलदार न्यायालय से 10 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई हैं। इसी तरह राहुल पर भी मारपीट, रेत चोरी, अर्स एक्ट, अड़ीबाजी के 13 प्रकरण दर्ज हैं। नर्मदापुरम एसडीएम न्यायालय में 3 और माखननगर तहसीलदार न्यायालय में 2 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई हैं।

एसपी नर्मदापुरम सांई कृष्णा एस थोटा ने कहा कि मारपीट करने के मामले में थाना प्रभारी माखन नगर की जांच इटारसी एसडीओपी से करवा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 07:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / एमपी में ‘टीआई’ ने दिव्यांग आरोपी को बेल्ट से पीटा, SDOP करेंगे मामले की जांच

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के पचमढ़ी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी जमीन पर, कुर्सी पर बैठे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार

Jitu Patwari on the ground and Umang Singhar sitting on a chair in Pachmarhi
नर्मदापुरम

कांग्रेस जिलाध्यक्षों की पाठशाला… राहुल गांधी सहित कई दिग्गज देंगे मंत्र

Congress
नर्मदापुरम

इस दिन पचमढ़ी आएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लगाएंगे क्लास

LoP Rahul Gandhi pachmarhi visit Congress district presidents jitu patwari mp news
नर्मदापुरम

RTO ऑफिस के सामने सरकारी जमीन पर रातोंरात कब्जा, आईटीआई कॉलेज जाने का रास्ता बंद

government land enroachment infront RTO office narmadapuram mp news
नर्मदापुरम

सेवा का बाजार…यहां सबसे सस्ता राशन, ताकि खुशियों से भरी रहे गरीब-मजदूरों की दीपावाली

Diwali 2025
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.