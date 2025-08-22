एमपी में फिर बाघ का शिकार: पंजा काटकर ले गए शिकारी, नदी किनारे मिला शव

MP News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में तवा नदी के किनारे एक बाघ का शिकार किया गया है। शुक्रवार को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम को गश्ती के दौरान तवा नदी के बैक वाटर में बाघ का शव मिला। शिकारी टाइगर का पंजा काटकर ले गए हैं। बता दें कि, पिछले 10 दिनों के अंदर ये दूसरी घटना है।
मौके पर पहुंची फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया कि तवा नदी के बैक वाटर में बाघ मृत अवस्था में गश्त कर रही टीम को मिला। बाघ के एक पैर का पंजा गायब है। वहीं, तीनों पंजे सुरक्षित हैं। मौके पर डॉग स्कवॉड भी पहुंचा है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही मामला भी दर्ज कर लिया गया है।
पिछले 10 दिनों के भीतर दो टाइगर की मौत हो चुकी है। 12 अगस्त को मढ़ई के कोर क्षेत्र में लगदा कैंप के पास भी एक टाइगर पानी में मृत पाया गया था। उस समय अधिकारियों ने इसकी वजह आपसी संघर्ष बताई थी।