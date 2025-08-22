एमपी में फिर बाघ का शिकार: पंजा काटकर ले गए शिकारी, नदी किनारे मिला शव

मौके पर पहुंची फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया कि तवा नदी के बैक वाटर में बाघ मृत अवस्था में गश्त कर रही टीम को मिला। बाघ के एक पैर का पंजा गायब है। वहीं, तीनों पंजे सुरक्षित हैं। मौके पर डॉग स्कवॉड भी पहुंचा है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही मामला भी दर्ज कर लिया गया है।

