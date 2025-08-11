11 अगस्त 2025,

नर्मदापुरम

हवाई मार्ग से जुड़ेगा ‘पचमढ़ी’, अनुमति लेने दिल्ली तक जाएगी ‘फाइल’

MP News: हवाई पट्टी का निर्माण फिर से करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इस बार विभाग सभी जरूरी अनुमतियां लेकर ही निर्माण करेगा।

नर्मदापुरम

Astha Awasthi

Aug 11, 2025

(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: हिल स्टेशन पचमढ़ी को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए फिर से हवाई पट्टी के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग नया प्रोजेक्ट बनाकर वाइल्ड लाइफ, पर्यवरण सहित सभी अनुमतियां लेने के लिए दिल्ली तक जाएगा। पूर्व में हवाई पट्टी निर्माण पर रोक लगने के बाद निर्माण कंपनी का करार भी टूट गया है। इसलिए निर्माण करने के लिए नई एजेंसी भी नियुक्त की जाएगी।

जरूरी अनुमतियां लेकर ही करेगा निर्माण

जानकारी के मुताबिक पचमढ़ी में 1400 मीटर की पुरानी हवाई पट्टी को 1800 मीटर लंबी करने के लिए निर्माण किया जा रहा था। एनजीटी की रोक लगने बाद यह निर्माण बंद हो गया। इसके बाद हवाई पट्टी का निर्माण फिर से करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इस बार विभाग सभी जरूरी अनुमतियां लेकर ही निर्माण करेगा।

(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

इसमें हवाई पट्टी की लंबाई 400 मीटर बढ़ाई जाएगी या नहीं, इसपर अभी निर्णय होना बाकी है। विभाग का कहना है कि हवाई मार्ग से जुड़ने के बाद पचमढ़ी का पर्यटन बढ़ जाएगा। यहां 20 सीटर तक के हवाई जहाज उतारे जा सकते हैं। देश के किसी भी कौने से पर्यटक कुछ ही घंटों में पचमढ़ी पहुंच जाएंगे। हवाई पट्टी के बनने से रोजगार, विकास सहित कई फायदे होंगे।

वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में है पुरानी हवाई पट्टी

पचमढ़ी में स्थित पुरानी 1400 मीटर की हवाई पट्टी वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में है। इसलिए पीडब्ल्यूडी और वाइल्ड लाइफ, पर्यवरण से अनुमति लेने के लिए विभाग को कड़ी मशक्कत करना पड़ रही है। कागजी तैयारी करने के लिए जानकार अधिकारी कर्मचारियों को प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है।

निर्माण करने फिर से प्रोजेक्ट बना रहे

पचमढ़ी में हवाई पट्टी का निर्माण करने के लिए फिर से प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इस बार निर्माण के पहले सभी अनुमतियां ले ली जाएंगी। पुरानी कंपनी का करार समाप्त हो गया है। फिर से निर्माण करने के लिए नई एजेंसी बुलाएंगे।- अनुराग सिंह, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग नर्मदापुरम

Published on:

11 Aug 2025 05:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / हवाई मार्ग से जुड़ेगा ‘पचमढ़ी’, अनुमति लेने दिल्ली तक जाएगी ‘फाइल’

