हवाई मार्ग से जुड़ेगा ‘पचमढ़ी’, अनुमति लेने दिल्ली तक जाएगी ‘फाइल’

MP News: हिल स्टेशन पचमढ़ी को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए फिर से हवाई पट्टी के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग नया प्रोजेक्ट बनाकर वाइल्ड लाइफ, पर्यवरण सहित सभी अनुमतियां लेने के लिए दिल्ली तक जाएगा। पूर्व में हवाई पट्टी निर्माण पर रोक लगने के बाद निर्माण कंपनी का करार भी टूट गया है। इसलिए निर्माण करने के लिए नई एजेंसी भी नियुक्त की जाएगी।