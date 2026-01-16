16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

नर्मदा में प्रदूषण बढ़ा, राज्य मछली विलुप्ती की कगार पर

नर्मदा मेें बढता प्रदूषण चिंता का विषय है। प्रदूषित होते जल में प्रयासों के बाद भी महाशीर के अस्तित्व का संरक्षण नहीं हो पा रहा है।

2 min read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Deepesh Awasthi

Jan 16, 2026

Narmadapuram news

नर्मदा नदी में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय है. (photo patrika)

राज्य मछली महाशीर (बाड़स) की भरमार कुछ सालों पहले नर्मदा नदी में होती थी। अब महाशीर मछली विलुप्त की कगार पर है। इसका प्रमुख कारण नर्मदा नदी के जल में लगातार बढ़ता जा रहा प्रदूषण है। महाशीर मछली मीठे, स्वच्छ और बहते पानी में जीवित रहती है। साल 1950 में महाशीर मछली 30 प्रतिशत थी। कुछ सालों बाद घटकर 2 प्रतिशत हो गया था।

प्रदूषित होते जल में प्रयासों के बाद भी महाशीर के अस्तित्व का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। वास्तविक तौर पर जल शुद्ध होता तो महाशीर के अंडे पानी में नजर आते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। रासायनिक पानी, खेतों से आने वाला रासायनिक पानी और सीवेज का पानी भी मछलियों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। फिलहाल लिबयो केलवासु, नॉटऑफ केरस आदि प्रजाती की मछलियां नर्मदा नदी में दिखती हैं।

सफल नहीं हो रहे प्रयास

राज्य शासन ने महाशीर मछली को विलुप्त होने से बचाने के लिए ही 26 सितंबर 2011 को राज्य मछली का दर्जा दिया था। मछलियों की अन्य प्रजातियां भी विलुप्ति की कगार पर है। शासन द्वारा कुछ हिस्सों में कृत्रिम जल धाराओं से नदी के पानी को प्रवाहित कर महाशीर के संरक्षण पर भी काम चल रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो रहा। महाशीर मछली की संख्या नहीं बड़ी।

यह मछलियां भी विलुप्त हो रही

गुरुगुच छोटी प्रजाति की यह मछली भी लगभग विलुप्त हो चुकी है।नरेन मछली भी संकट में है और आसानी से नहीं मिलती। इसके साथ ही अंडूस, लेबियोहोगा, बाटा स्पिसीस, गेगरा,बाम ,कालोट, बंगाली, पड़न, दीगर जैसी कई अन्य मछलियां भी खतरे में हैं।

प्रदेश के अलावा यहां मिलती हैं महाशीर

दूषित पानी में यह जिंदा नहीं रह पाती है। इस कारण विलुप्ती की कगार पर है। महाशीर मछली प्रवाहित स्वच्छ जल धाराओं में ही प्रजनन करती है। महाशीर मध्यप्रदेश के अलावा पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड की कुछ नदियों सहित एशिया में पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाइलैंड में भी बहुतायत में मिलती है। कावेरी, नर्मदा, सरयू प्रमुख हैं। इसके साथ ही हिमालयी नदियों में भी मिलती है।

एक्सपर्ट व्यू

मछलियाें की विलुप्ती का सबसे बड़ा कारण जल प्रदूषण है। सीवेज का पानी नर्मदा नदी में मिल रहा है। मछली विभाग भी सुस्त पड़ा हुआ है। मछलियों की कई प्रजातियां अब नहीं दिखती। फिलहाल लिबयो केलवासु, नॉटऑफ केरस आदि मछलियां दिखती हैं। मछलियाें के संरक्षण के लिए काम होना चाहिए। घाटों पर रह रहे मछवारों से मछलियों के रख रखाव पर बात होेनी चाहिए।

आशा ठाकुर, रिटायर्ड एचओडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर शासकीय नर्मदा कॉलेज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 04:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / नर्मदा में प्रदूषण बढ़ा, राज्य मछली विलुप्ती की कगार पर

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

1500 रुपये आएंगे या अटकेंगे? जानिए कब आएगी ‘लाड़ली बहना योजना’ की 32वीं किस्त

Ladli Behna Yojana 32th Installment
नर्मदापुरम

मजदूरों की फेस अटेंडेंस होगी, ‘जी राम जी’ योजना में 125 दिन की रोजगार गारंटी

MANAREGA
नर्मदापुरम

एमपी में जिला सहकारी बैंक का मैनेजर रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

narmadapuram rishwat
नर्मदापुरम

एमपी में सहेली ने नाबालिग का दो दिन में दो बार कराया भाई और दोस्तों से रेप

narmadapuram
नर्मदापुरम

नर्मदापुरम में दो दिन बंद रहेंगे स्कूल, छुट्टी के आदेश जारी

narmadapuram news
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.