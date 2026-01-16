नर्मदा में प्रदूषण बढ़ा, राज्य मछली विलुप्ती की कगार पर

प्रदूषित होते जल में प्रयासों के बाद भी महाशीर के अस्तित्व का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। वास्तविक तौर पर जल शुद्ध होता तो महाशीर के अंडे पानी में नजर आते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। रासायनिक पानी, खेतों से आने वाला रासायनिक पानी और सीवेज का पानी भी मछलियों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। फिलहाल लिबयो केलवासु, नॉटऑफ केरस आदि प्रजाती की मछलियां नर्मदा नदी में दिखती हैं।