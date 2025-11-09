Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

टाइगर स्टेट में जंगल सफारी पर निकले राहुल गांधी, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार साथ मौजूद

Rahul Gandhi Jungle Safari in Pachmarhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो दिवसीय प्रवास पर हिल स्टेशन पचमढ़ी में हैं। दौरे के दूसरे दिन रविवार सुबह राहुल यहां वादियों और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने जंगल सफारी पर निकले।

less than 1 minute read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Faiz Mubarak

Nov 09, 2025

Rahul Gandhi Jungle Safari in Pachmarhi

जंगल सफारी पर निकले राहुल गांधी (Photo Source- Patrika Input)

Rahul Gandhi Jungle Safari in Pachmarhi : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों दो दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित हिल स्टेशन पचमढ़ी प्रवास पर हैं। प्रवास के दूसरे दिन रविवार सुबह उन्होंने हिल स्टेशन की वादियों और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए जंगल सफारी का कार्यक्रम रखा। सुबह उनका काफिला रविशंकर भवन से जंगल सफारी के लिए रवाना हुआ।

खास बात ये है कि, राहुल गांधी का जंगल सफारी कार्यक्रम पहले से डिसाइडेड नहीं था। बताया जा रहा है कि, कार्यक्रम शनिवार रात करीब 11 बजे अचानक से तय किया गया था। कार्यक्रम तय होते ही देर रात से तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। रविवार सुबह जैसे ही काफिला पनारपानी गेट पहुंचा, राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतु पटवारी और एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जिप्सी में बैठकर सफारी के लिए निकले। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे उनके साथ सीआरपीएफ और पुलिस के जवान भी मौजूद रहे।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सफारी दल में 5 जिप्सी और एक फॉरेस्ट कैंपर वाहन शामिल रहा। साथ ही, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक संजीव शर्मा और रेंजर विवेक तिवारी भी टीम में मौजूद रहे। पनारपानी गेट से शुरू होकर सफारी मार्ग में कई प्रमुख पॉइंट्स शामिल थे, जैसे घोड़ानाल, बतकछार, नीमघान और पनारपानी। सफारी का सबसे आखिरी पॉइंट नीमघान था, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर है।

राहुल गांधी की पचमढ़ी यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई। वन विभाग के अधिकारियों ने मार्ग के हर पॉइंट पर उनकी सुरक्षा और सफारी का मार्ग सुनिश्चित किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 10:29 am

Published on:

09 Nov 2025 10:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / टाइगर स्टेट में जंगल सफारी पर निकले राहुल गांधी, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार साथ मौजूद

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को दी वार्निंग, दिग्विजय ने दिया अगले 3 साल का प्लान

rahul gandhi pachmarhi meeting warning congress leaders mp news
नर्मदापुरम

राहुल गांधी से मिलने की ऐसी जिद! जमीन पर बैठी और बिलखने लगी महिला

Woman breaks down in tears in Pachmarhi to meet Rahul Gandhi
नर्मदापुरम

17 साल बाद लौटेंगे राहुल गांधी, पिछली बार इस आदिवासी महिला के घर खाई थी आम-टमाटर की चटनी

rahul gandhi pachmarhi visit tribal woman premila kumre chatni mp news
नर्मदापुरम

एमपी में आज राहुल गांधी, पचमढ़ी में तैयार होगी 2028 चुनाव की रणनीति

rahul gandhi pachmarhi visit security arrangments congress shivir mp news
नर्मदापुरम

MP में दो दिन रहेंगे राहुल गांधी, ‘जाति, संविधान और राजनीति’ पर करेंगे मंथन

rahul gandhi pachmarhi visit congress training caste constitution politics mp news
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.