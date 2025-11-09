टाइगर स्टेट में जंगल सफारी पर निकले राहुल गांधी, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार साथ मौजूद

जंगल सफारी पर निकले राहुल गांधी (Photo Source- Patrika Input)
Rahul Gandhi Jungle Safari in Pachmarhi : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों दो दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित हिल स्टेशन पचमढ़ी प्रवास पर हैं। प्रवास के दूसरे दिन रविवार सुबह उन्होंने हिल स्टेशन की वादियों और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए जंगल सफारी का कार्यक्रम रखा। सुबह उनका काफिला रविशंकर भवन से जंगल सफारी के लिए रवाना हुआ।
खास बात ये है कि, राहुल गांधी का जंगल सफारी कार्यक्रम पहले से डिसाइडेड नहीं था। बताया जा रहा है कि, कार्यक्रम शनिवार रात करीब 11 बजे अचानक से तय किया गया था। कार्यक्रम तय होते ही देर रात से तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। रविवार सुबह जैसे ही काफिला पनारपानी गेट पहुंचा, राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतु पटवारी और एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जिप्सी में बैठकर सफारी के लिए निकले। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे उनके साथ सीआरपीएफ और पुलिस के जवान भी मौजूद रहे।
सफारी दल में 5 जिप्सी और एक फॉरेस्ट कैंपर वाहन शामिल रहा। साथ ही, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक संजीव शर्मा और रेंजर विवेक तिवारी भी टीम में मौजूद रहे। पनारपानी गेट से शुरू होकर सफारी मार्ग में कई प्रमुख पॉइंट्स शामिल थे, जैसे घोड़ानाल, बतकछार, नीमघान और पनारपानी। सफारी का सबसे आखिरी पॉइंट नीमघान था, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर है।
राहुल गांधी की पचमढ़ी यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई। वन विभाग के अधिकारियों ने मार्ग के हर पॉइंट पर उनकी सुरक्षा और सफारी का मार्ग सुनिश्चित किया।
