टाइगर स्टेट में जंगल सफारी पर निकले राहुल गांधी, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार साथ मौजूद

खास बात ये है कि, राहुल गांधी का जंगल सफारी कार्यक्रम पहले से डिसाइडेड नहीं था। बताया जा रहा है कि, कार्यक्रम शनिवार रात करीब 11 बजे अचानक से तय किया गया था। कार्यक्रम तय होते ही देर रात से तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। रविवार सुबह जैसे ही काफिला पनारपानी गेट पहुंचा, राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतु पटवारी और एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जिप्सी में बैठकर सफारी के लिए निकले। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे उनके साथ सीआरपीएफ और पुलिस के जवान भी मौजूद रहे।