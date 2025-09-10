PM आवास योजना के लिए ‘2 डीपीआर’ तैयार, तुरंत करा लें सत्यापन

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर में लोगों को घर बनाने के लिए राशि दी गई थी। इनमें से 390 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने तीन साल से सरकारी पैसा डकार लिया। न तो घर बना रहे और न ही नपा को रुपए लौटा रहे। इन सभी लोगों को नपा ने योजना के तहत घर बनाने के लिए प्रथम किश्त 3 करोड़ 90 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद नपा ने प्रथम किस्त के १ लाख रुपए लेकर मकान निर्माण का काम शुरू नहीं करने वालों से वसूली भी की। मामले से जुड़ी सभी प्रकरण तहसील कार्यालय भेजकर नोटिस जारी कराए गए थे।