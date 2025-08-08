MP में यहां राशन सूची से काटे गए 23500 नाम, सर्वे के बाद लिया फैसला

कनिष्ठ आपूर्ति निरीक्षक राम दीक्षित ने बताया कि जिले में ई. केवाइसी की प्रक्रिया को पूरा करने अभियान अभी जारी रहेगा। जिले में 6 प्रतिशत लोगों का सर्वे ही बचा है। इनमें भी कुछ ऐसे नाम हैं जो शासन ‌द्वारा दी गई सूची के है और कुछ बच्चे या अन्य लाभार्थी है। यह प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी। जिले से जितने लोगों के नाम हटाए गए है उनका डाटा पोर्टल पर अपडेट हो गया है। इससे राशन का आंवटन भी अपने आप ही कम हो जाएगा। विभाग सभी जरूरी उपाय कर रहा है, ताकि कोई भी पात्र राशन से वंचित न रहे।