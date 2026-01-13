13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

स्वस्थ शरीर ही आने वाले भविष्य के वैभव का प्रतीक

स्वस्थ शरीर ही आने वाले भविष्य के वैभव का प्रतीक. प्रहलाद पटेल सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन

less than 1 minute read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Jan 13, 2026

Surya Namaskar program organized

Surya Namaskar program organized

Surya Namaskar program

प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य में स्वामी विवेकानन्द की जयंती पर युवा दिवस के रूप में सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम सोमवार ी को स्टेडियम ग्राउंड नरसिंहपुर में आयोजित हुआ। जिले के स्कूलों, कॉलेजों सहित अन्य संस्थाओं में भी सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण और राष्ट्रगीत वंदे मातरम् का सामूहिक गायन से किया गया। इस दौरान आकाशवाणी द्वारा सीधे प्रसारित कायक्रम के साथ सूर्य नमस्कार की सभी 12 मुद्राओं को क्रमवार किया और प्राणायाम का अभ्यास भी किया गया। सामूहिक सूर्य नमस्कार में प्रार्थना की मुद्रा, हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन आदि 12 मुद्राओं का अभ्यास किया और अनुलोम. विलोम, भस्त्रिका एवं भ्रामरी प्राणायाम किया। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के संदेश का प्रसारण किया गया। साथ ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आकाशवाणी से अपना संदेश दिया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री पटेल ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए बताया कि स्वामी विवेकानंद ने नौजवानों को संदेश दिया था कि वे खेल मैदान में जाकर अपने आप को स्वस्थ व मजबूत बनाएंए तो हम दुनिया के सभी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने संकल्प से सिद्धी अभियान के बारे में बताया। आज के दिन देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के संदेश को स्वीकार करती है। मंत्री पटेल ने बच्चों से कहा कि स्वस्थ शरीर ही आने वाले भविष्य के वैभव का प्रतीक है। किसी भी सफ लता में स्वास्थ्य पहला पायदान होता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 02:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / स्वस्थ शरीर ही आने वाले भविष्य के वैभव का प्रतीक

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर की स्वच्छता पर लगा ग्रहण, सार्वजनिक स्थानों से गायब हुए डस्टबिन

Eclipse on city's cleanliness
नरसिंहपुर

पानी तो पीने योग्य लेकिन टीडीएस को कम रखना जरूरी, निकाय को मिली पीएचइ से सैंपल रिपोर्ट

नगरपालिका को पीएचइ ने टंकियों के भेजे गए पानी के सैंपल की रिपोर्ट सौंप दी है।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में हाइवे पर दो साल से टूटा पड़ा डिवाइडर, ब्रिज के पास फैली गिट्टी-मिट्टी

एनएचएआइ से जुड़े अधिकारी और निर्माण एजेंसियां कलेक्टर के निर्देशों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं।
नरसिंहपुर

रसोई व रैन बसरों का निरीक्षण, दो कर्मियों का वेतन काटने निर्देश

सीएमओ नीलम चौहान ने औचक निरीक्षण किया। रसोई में तैयार किए गए भोजन का स्वाद लेकर गुणवत्ता देखी।
नरसिंहपुर

अतिक्रमण हटाकर चौड़ी सडक़ का निर्माण करना भूली नगरपालिका

ed to a resurgence of encroachments.
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.