साझी मुहिम से 1000 गोवंश को मिलेगा सालभर आहार

नरसिंहपुर. जिले में परंपरागत रूप से फ सल कटाई के बाद नरवाई जलाने की समस्या को अब नवाचार के जरिए समाधान की दिशा मिल रही है। पर्यावरण संरक्षण और गोसंवर्धन को जोड़ते हुए एक अनोखी पहल सामने आई है। जिसमें किसानों को नरवाई में आग लगाने के बजाय उससे भूसा तैयार कर गोशालाओं को सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

इस पहल को बल देने में त्रिनेत्री सेवा समिति डांगीढाना की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो जिले की पांच गोशालाओं का संचालन कर करीब 1000 निराश्रित गोवंश की सेवा कर रही है। समिति ने अपने स्वयं के व्यय से पांच स्ट्रा रीपर भूसा मेकर मशीनें खरीदी हैं, जिनकी मदद से फ सल अवशेषों से बड़े पैमाने पर भूसा तैयार किया जा रहा है। समिति का लक्ष्य वर्षभर के लिए लगभग 1500 ट्रॉली भूसा तैयार करने का है, जिससे गोशालाओं में चारे की समस्या को काफ ी हद तक हल किया जा सके।

इस नवाचार को जमीनी स्तर पर समझने और बढ़ावा देने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश ने घूरपुर उमरिया क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने खेतों में मशीनों के माध्यम से भूसा बनते हुए देखा और पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ चौपाल लगाकर संवाद किया और नरवाई जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान पर विस्तार से चर्चा की।