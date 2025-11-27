बांस शिल्पकारों को नहीं मिला स्थायी बाजार

Bamboo craftsmenजिले के बांस शिल्पकार अपनी पीढ़ी.दर.पीढ़ी चली आ रही कला को बचाए रखने की जद्दोजहद में जुटे हैं। टोकरियों, सूप, दरी, घरेलू सामान से लेकर आकर्षक सजावटी आइटम तक बनाने वाले ये पारंपरिक कारीगर आज भी उचित बाजार के इंतजार में हैं। मजबूरी यह कि साप्ताहिक हाट-बाजारों में सडक़ किनारे बैठकर ही इन्हें अपना सामान बेचना पड़ रहा है,न छांव, न सुरक्षा, न ही ग्राहकों तक पहुंचने का व्यवस्थित मंच।

इधर दूसरी बांस के इन्ही शिल्पियों को उचित मंच प्रदान करने के लिए फ ॉरेस्ट कैंपस में लाखों रुपए की लागत से बनाया गया बंसी एम्पोरियम अपनी शुरूआत के बाद से ही सालों से बंद पड़ा है। कारीगरों का कहना है कि भवन बनकर तैयार हुए कई साल बीत चुके हैं लेकिन उसका ताला अब तक नहीं खुला। न किसी आंवटन की प्रक्रिया हुई, न ही शिल्पकारों को इसके उपयोग की जानकारी दी गई।



कैंपस में बंद पड़ा बंसी एम्पोरियम



शहर के राजीव वार्ड में रहने वाले वंशकारो ने कहा अगर हमें एक स्थायी जगह मिल जाए तो न सिर्फ हमारा कारोबार बढ़ेगा बल्कि हमारी कला को भी पहचान मिलेगी। लेकिन यह एम्पोरियम तो हमारे लिए दूर का सपना बनकर रह गया है। स्थानीय कला और आजीविका के संरक्षण के लिए अब जरूरी है कि वन विभाग और प्रशासन तेजी दिखाए। यदि बंसी एम्पोरियम शुरू हो जाए और शिल्पकारों को वहां जगह मिले, तो जिले का बांस शिल्प प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना सकता हैऔर हुनरमंद हाथों की मेहनत सडक़ किनारे धूल फ ांकने को मजबूर नहीं रहेगी।