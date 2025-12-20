20 दिसंबर 2025,

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन

मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि हम खेलों के साथ जीने वाले लोग हैं। उन्होंने सभी से नशे से दूर रहने के लिए कहा।

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 20, 2025

मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि हम खेलों के साथ जीने वाले लोग हैं।

दो दिवसीय प्रतियोगिता के समापन पर खिलाडिय़ों के साथ मंत्री व अन्य फोटो जनसंपर्क

state-level workers' sports competition नरसिंहपुर. स्टेडियम मैदान में चल रही दो दिवसीय राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। समापन मौके पर प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि हम खेलों के साथ जीने वाले लोग हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से गोटेगांव में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने की बात कही। सभी से नशे से दूर रहने के लिए कहा। युवा पीढ़ी को खेलों व खेल प्रतियोगिताओं में शामिल करने के लिए हम सभी को विचार करना चाहिए। खेल से शरीर स्वस्थ रहता है। मंत्री ने श्रमिक कर्मचारियों के इलाज की बात कही।
मंत्री पटेल ने रस्साकसी व कबड्डी खेलों का शुभारंभ कर प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया और खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति नीलेश काकोडिय़ा, विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, महेंद्र नागेश, भाजपा जिला अध्यक्ष रामस्नेही पाठक, नगर पालिका अध्यक्ष नीरज दुबे, कलेक्टर रजनी सिंह, सहायक कल्याण आयुक्त आरपी मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश, एएसपी संदीप भूरिया, सुनील कोठारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंत्री टेल व अन्य अतिथियों ने विभिन्न खेलों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान आने वाले प्रतिभागियों को राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया। समूह खेलों में विजेता टीम को 75 हजार रुपए, स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र और उपविजेता टीम को 50 हजार रुपए की राशि देकर पुरस्कृत किया। व्यक्तिगत खेलों में प्रथम को 10 हजार, द्वितीय को 7 हजार 500 एवं तृतीय को 5 हजार रुपए की राशि दी गई। आयोजन में वॉलीवाल जोनल सेक्रेटरी मनीष कटारे, संजय चौबे, व्यायाम शिक्षक विकास शर्मा, पंकज नेमा, आशीष नामदेव, ब्रजेश नेमा, उमाशंकर छिरा, मुकेश पटेल, विक्रम शर्मा, डॉ. अंजीता वर्मा, गेंदालाल पटेल, अखिलेश श्रीवास्तव, अमित कहार, सुमित बख्शी, दीपक पटवा, विजय सेन, मनीष यादव, निशा मिश्रा मौजूद रहे।
प्रतियोगिता के यह रहे परिणाम, इनको मिले पुरस्कार


अतिथियों ने एथलेटिक्स लॉन्ग जंप में संजय लाल बैगा अमरकंटक ताप विद्युत गृह शहडोल प्रथम, लवलेश कुमार अल्ट्राटेक लिमिटेड मैहर द्वितीय, करण पानिका ओरिएंट पेपर मिल शहडोल तृतीय स्थान प्राप्त किया। ऊंची कूद में सोनू झावरकर हाइड्रेंट बुधनी प्रथम, गौरव सिंह प्रिज्म जानसन लिमिटेड सतना द्वितीय, राहुल बिसेन बीई कॉमर्शियल भोपाल तृतीय स्थान प्राप्त किया। एथलेटिक्स में भाला फेंक में आनंद प्रसाद ग्रासिम नागदा प्रथम, कपिल पटेल वरुण बेवरेज लिमिटेड जबलपुर द्वितीय व ललित मोहन एसआरएफ लिमिटेड ग्वालियर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तवा फेंक में अमन सिंह ओरिएंट पेपर प्रथम, हरेंद्र सिंह ग्रासिम नागदा द्वितीय व गौतम शर्मा ग्रासिम इंडस्ट्रीज नागदा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गोला फेंक में चंद्रकांत सिंह सूर्या रोशनी प्रथम, अमन सिंह हैडलवर्क सीमेंट दमोह द्वितीय व दिनेश मेवाड़ा एपीपीजीसीएल सारणी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
पुरुष व महिला वर्ग में इनको पुरस्कार


पुरूष वर्ग में 100 मीटर दौड़ में गौरव शर्मा प्रथम, धर्मेंद्र खैर द्वितीय व करण पानिका तृतीय, महिला वर्ग में उषा बस्तरकार सेंट अलायसीस शहडोल प्रथम, दिशा कुशवाहा गुड शेपर्ड स्कूल शहडोल द्वितीय व कंचन भिडौदे टाटा इंडस्ट्रीज देवास ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुरूष वर्ग की 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में गौरव शर्मा प्रथम, दीपक चौधरी द्वितीय व विकास पांडे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं महिला वर्ग में अंजु गोडपे प्रथम, सरस्वती मंडीदीप द्वितीय व चंदा सावनेर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुरूष वर्ग की 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में गौरव शर्मा प्रथम, धर्मजीत शर्मा द्वितीय व विकास पांडे तृतीय, 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में नीरज पाल प्रथम, राहुल सिंह द्वितीय व अमित यादव तृतीय और 1500 मीटर दौड़ में संतोष सेन प्रथम, जीवनलाल अहिरवार द्वितीय व संजय लाल बैगा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
रस्साकसी-कबड्डी में यह रहे परिणाम


रस्साकसी में महिला वर्ग में एसएमपीएल रायसेन विजेता एवं जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर उप विजेता रही। पुरुष वर्ग में प्रिज्म जॉनसनलिमिटेड सतना विजेता एवं सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट इंदौर उपविजेता रही। महिला वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में सेंट अलासस स्कूल विजेता एवं वर्धमान मंडीदीप उपविजेता रही। पुरूष वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में रेमंड छिंदवाड़ा विजेता एवं ट्राइडेंट लिमिटेड बुधनी उपविजेता रही। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अनंत स्पिनिंग मिल मंडीदीप विजेता व हैडल वर्ग दमोह उपविजेता रही। केरम प्रतियोगिता में धर्मेंद्र भारद्वाज व प्रकाश सिंदूर विजेता एवं प्रवीण कुमार व दिनेश निराला अमरकंटक ताप विद्युत गृह उपविजेता रहे।

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / नरसिंहपुर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

