5 करोड़ के विकास कार्याे से आस्था और विरासत को मिलेगा नया आयाम



इस खबर से महादेव पिपरिया सहित आसपास के गांवों में उत्साह है। वर्षों से जिस विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। वह अब साकार होती दिख रही है। विधायक मीडिया प्रभारी वैभव नेमा के अनुसार निर्माण एजेंसी सिनाया इंफ ्रा को कार्य सौंपा गया है और जल्द ही काम शुरू होगा।जीर्णोद्धार के बाद मोटे महादेव मंदिर और नर्मदा घाट केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि संस्कृति और विरासत को जानने आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेंगे। नर्मदा और शिव के इस पावन संगम पर आस्था का यह नया अध्याय पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा।