कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा में शामिल हुईं कांग्रेस पार्षद, राहुल गांधी से थीं नाराज

Congress Councilor join BJP :मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में प्रदेश की राजनीति का एक बेहद अजीब और अनोखा नजारा देखने को मिला। दरअसल, सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के जिला कार्यालय का घेराव कर दिया। भाजपा द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यालय में मौजूद कांग्रेस की महिला पार्षद का हृदय परिवर्तन हो गया और फिर जो नजारा सामने आया वो राज्य की राजनीति में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। महिला कांग्रेस पार्षद अपने ही पार्टी कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। उन्हें बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पार्टी का गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई।