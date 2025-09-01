ये क्या! एमपी में बन गया डॉगी का आधार कार्ड! नाम है टोमी जैसवाल, हर कोई हैरान

Tomy Jaiswal Aadhar Card :मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक तरफ जहां विपक्ष द्वारा देशभर में वोटर आईडी के फर्जीवाड़े का मामला अभी गर्माया हुआ ही है तो अब जिले के डबरा कस्बे में आधार कार्ड से जुड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि, यहां एक कुत्ते का आधार कार्ड बना हुआ है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खास बात ये है कि, वायरल हो रहे आधार कार्ड पर कुत्ते का नाम, जन्मतिथि और पूरा पता तक दर्ज है।
ये भी की कार्ड पर हूबहू आधार की तरह 'मेरा आधार मेरी पहचान' लिखा है। वहीं, अब ये आधार कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सवाल कर रहे हैं कि, क्या वाकई इस कुत्ते का आधार कार्ड है ? और अगर नहीं तो इस प्रकार की एडिटिंग से क्या कोई भी आधार कार्ड बना सकता है? ये चिंतन करने वाले गंभीर सवाल हैं।
कई बार देश के आम नागरिकों को अपना आधार कार्ड बनवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन, अब इस कुत्ते का आधार कार्ड देखकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस पर खासा चर्चा कर रहे हैं।
वैसे तो देखने में ये आधार कार्ड पूरी तरह से असली लग रहा है। इसमें जिस तरह आधार कार्ड पर किसी व्यक्ति की जानकारी दर्ज होती है, उसी प्रकार इस कुत्ते की जानकारी दर्ज है। आधार कार्ड में डबरा के सिमिरिया ताल के वार्ड नंबर 1 में रहने वाले कैलाश जायसवाल के पालतू कुत्ते टोमी जायसवाल का आधार कार्ड बना हुआ बताया गया है। कार्ड में कुत्ते की जन्मतिथि 25 दिसंबर 2010 लिखी है। जबकि, पहचान 'डॉग' लिखी है। आधार कार्ड पर एक नंबर भी छपा है। हालांकि, इस नंबर से कोई भी आधार रजिस्टर्ड नहीं है। इससे ये तो साफ़ है कि, वायरल हो रहा आधार कार्ड नकली है। लेकिन, चिंता की बात ये है कि, क्या आधार भी नकली बनाया जा सकता है?