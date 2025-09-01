ये क्या! एमपी में बन गया डॉगी का आधार कार्ड! नाम है टोमी जैसवाल, हर कोई हैरान

वैसे तो देखने में ये आधार कार्ड पूरी तरह से असली लग रहा है। इसमें जिस तरह आधार कार्ड पर किसी व्यक्ति की जानकारी दर्ज होती है, उसी प्रकार इस कुत्ते की जानकारी दर्ज है। आधार कार्ड में डबरा के सिमिरिया ताल के वार्ड नंबर 1 में रहने वाले कैलाश जायसवाल के पालतू कुत्ते टोमी जायसवाल का आधार कार्ड बना हुआ बताया गया है। कार्ड में कुत्ते की जन्मतिथि 25 दिसंबर 2010 लिखी है। जबकि, पहचान 'डॉग' लिखी है। आधार कार्ड पर एक नंबर भी छपा है। हालांकि, इस नंबर से कोई भी आधार रजिस्टर्ड नहीं है। इससे ये तो साफ़ है कि, वायरल हो रहा आधार कार्ड नकली है। लेकिन, चिंता की बात ये है कि, क्या आधार भी नकली बनाया जा सकता है?