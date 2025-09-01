Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कटनी

एमपी के इस हाईवे पर है लुटेरों का आतंक, जाने से पहले सावधान!

Katni-Panna Highway Loot : जिले से गुजरने वाले हाईवे पर एक बार फिर लुटेरों का आतंक बढ़ने लगा है। दो महीने बाद फिर से यहां लुटेरी गैंग सक्रिय हो गई है। पन्ना रोड पर लिफ्ट मांगने के बहाने हथियार की नोक पर की लूट।

कटनी

Faiz Mubarak

Sep 01, 2025

Katni-Panna Highway Loot
एमपी के इस हाईवे पर है लुटेरों का आतंक (Photo Source- Patrika)

Katni-Panna Highway Loot :मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हाईवे पर एक बार फिर लुटेरों का आतंक सिर उठाने लगा है। इसकी ताजा बानगी बीती रात कुठला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमराडार के समीप उस समय देखने को मिली, जब यहां तीन अज्ञात बदमाशों ने राजधानी भोपाल में रहने वाले एक कार सवार ठेकेदार को लिफ्ट मांगने के बहाने रोककर चाकू की नोक पर लूट लिया। आपको बता दें कि, करीब दो महीने बाद क्षेत्र में इस तरह की वारदात सामने आई है, जिसने एक बार फिर पुलिस चौकसी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने शुरु कर दिए हैं।

बताया जा रहा है कि, पीड़ित ठेकेदार भोपाल के कटारा हिल्स इलाके का रहने वाले हैं। मौजूदा समय में वो पन्ना जिले की इंद्रपुरी कॉलोनी में रहकर ठेकेदारी करते हैं। 31 अगस्त की रात करीब साढ़े 11 बजे वो अपनी कार से कटनी से पन्ना जा रहे थे। इसी दौरान अमराडार के पास उन्होंने कार सड़क किनारे लगाई और निस्तार के लिए बाहर निकले। तभी अचानक वहां 3 अज्ञात बदमाश पहुंचे और कार में लिफ्ट मांगने लगे। ठेकेदार ने लिफ्ट देने से इंकार किया तो बदमाशों ने चाकू अड़ाकर जान से मारने की धमकी दी और उनकी तलाशी लेकर जेब से एक मोबाइल, सोने की चेन, दो सोने की अंगूठियां और पर्स में रखे 8 हजार रुपए लूटकर फरार हो गए।

ये भी पढ़ें

तेरहवीं कार्यक्रम में बड़ा हादसा, जमीन धंसने से गड्ढे में जा गिरी आधा दर्जन महिलाएं, मची चीख-पुकार
भोपाल
Bhopal News

पीड़ित ने की शिकायत

लूटपाट का शिकार हुए कार सवार ठेकेदार ने कुठला थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 309 (4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

फिर सक्रिय हुई गैंग

गौरतलब है कि, करीब 2 माह पहले भी कटनी जिले के राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार लूटपाट की घटनाएं सामने आई थीं। तब पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर कटनी पुलिस ने जिलेभर में पारधीयों के डेरों पर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की थी। कई बदमाशों को चिन्हित कर पकड़ा भी गया और कुछ मामलों में आरोपियों का खुलासा कर जेल भी भेजा गया। पुलिस की कार्रवाई से लुटेरी गैंग की गतिविधियों पर कुछ समय के लिए अंकुश लगा, लेकिन अब एक बार फिर बदमाशों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है।

दो दिन पहले पुलिस ने की थी कार्रवाई

हैरानी की बात यह है कि दो दिन पहले ही पुलिस ने पारधीयों के डेरों पर दबिश दी थी, लेकिन दबिश के महज दो दिन बाद ही अमराडार हाईवे पर नई वारदात सामने आ गई। इस घटना ने पुलिस की चौकसी और हाईवे पर सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है।

उठे सवाल

अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस हाईवे पर जैसी सख्त निगरानी बरतनी चाहिए, वैसी क्यों नहीं कर पा रही? क्यों दबिश और छापामार कार्रवाई के बावजूद लुटेरी गैंग बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? यात्री और स्थानीय लोग यह पूछने लगे हैं कि जब हाईवे पर आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो पुलिस की मौजूदगी और गश्त कितनी प्रभावी है।

पुलिस को बड़ी चुनौती

कटनी जिले के लिए यह वारदात केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। अगर समय रहते हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो लुटेरी गैंग का आतंक एक बार फिर तेजी से फैल सकता है और आम यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 12:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / एमपी के इस हाईवे पर है लुटेरों का आतंक, जाने से पहले सावधान!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट