एमपी के इस हाईवे पर है लुटेरों का आतंक, जाने से पहले सावधान!

बताया जा रहा है कि, पीड़ित ठेकेदार भोपाल के कटारा हिल्स इलाके का रहने वाले हैं। मौजूदा समय में वो पन्ना जिले की इंद्रपुरी कॉलोनी में रहकर ठेकेदारी करते हैं। 31 अगस्त की रात करीब साढ़े 11 बजे वो अपनी कार से कटनी से पन्ना जा रहे थे। इसी दौरान अमराडार के पास उन्होंने कार सड़क किनारे लगाई और निस्तार के लिए बाहर निकले। तभी अचानक वहां 3 अज्ञात बदमाश पहुंचे और कार में लिफ्ट मांगने लगे। ठेकेदार ने लिफ्ट देने से इंकार किया तो बदमाशों ने चाकू अड़ाकर जान से मारने की धमकी दी और उनकी तलाशी लेकर जेब से एक मोबाइल, सोने की चेन, दो सोने की अंगूठियां और पर्स में रखे 8 हजार रुपए लूटकर फरार हो गए।