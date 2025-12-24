स्वास्थ्य शिविर में हुई नि:शुल्क जांच,मुफ्त मिली दवाइयां

करेली के ग्राम खेरी महलपुरा में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें डॉ आस्था भार्गव और उनकी टीम द्वारा गांव में लोगों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हे परामर्श और निशुल्क दवाएं प्रदान की गई। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण अंचल के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें नियमित जांच के प्रति जागरूक करना रहा।नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके साथ ही बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच भी बिना किसी शुल्क के की गई। जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और श्रमिक वर्ग को विशेष लाभ मिला। जांच के उपरांत मरीजों को आवश्यकतानुसार नि:शुल्क दवाएं भी वितरित की गईं और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया गया। शिविर में मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि ऐसे आयोजनों से उन्हें समय पर बीमारी की जानकारी मिलती है और इलाज के लिए शहर जाने की परेशानी से भी राहत मिलती है। डॉ. आस्था भार्गव ने ग्रामीणों से स्वस्थ जीवनशैली अपनानेए संतुलित आहार लेने और समय.समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की। इस अवसर पर ग्राम खेरी के प्रबुद्ध नागरिक जितेंद्र कौरव, सरपंच प्रतिनिधि नेतराज सिंह जाट, ठाकुर किशन सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इस तरह के नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिससे गांव के लोगों को निरंतर स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे।