पंचतत्व में विलीन हुए शहीद आशीष शर्मा, सीएम मोहन यादव ने दिया कांधा

इससे पहले शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की पार्थिव देह तिरंगे में लिपटकर जैसे ही उनके गृहग्राम बोहानी पहुंची तो पूरा गांव रो पड़ा। हर किसी की आंख नम थी और जैसे ही पार्थिव देह घर पहुंची तो घंटों से शहीद बेटे का इंतजार कर रहे बूढ़े पिता की आंखों से आंसूओं का सैलाब बह पड़ा। जिगर के टुकड़े को तिरंगे में लिपटा देख पिता देवेन्द्र शर्मा खुद पर काबू नहीं रख पाए और फफक फफक कर रो पड़े। पूरे गांव में आशीष शर्मा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा आशीष शर्मा का नाम रहेगा की गूंज सुनाई देती रही।