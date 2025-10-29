Patrika LogoSwitch to English

नरसिंहपुर

रिश्ते के जीजा से पीछा छुड़ाने विवाहिता साली ने रची हत्या की साजिश

युवती से प्रेम संबंध था। जिसकी शादी कुछ महिनों पहले ही गोटेगांव क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। मुंगवानी थाना में २५ अक्टूबर को छपारी निवासी युवक के होटल के सामने से रहस्यमय तरीके से गुम होने की सूचना दर्ज हुई। जिसमें गंभीरता से लेते हुए एएसपी संदीप भूरिया तथा एसडीओपी मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में तीन विशेष टीमों का गठन किया। जांच के दौरान मृतक के भाई से यह तथ्य सामने आया कि २५ अक्टूबर को दोपहर लगभग 2 बजे मृतक सृजन अपने भाई के साथ होटल के सामने किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक सफेद रंग की कार में सवार एक युवती होटल के सामने पहुंची और मृतक से कुछ समय बात करने के पश्चात उसे अपने साथ पैदल किसी अज्ञात दिशा में ले गई। इसके बाद मृतक वापस नहीं लौटा।

3 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Brajesh Kumar Tiwari

Oct 29, 2025

नरसिंहपुर. अपने रिश्ते के जीजा से प्रेम संबंध रखने वाली साली ने खुद की शादी के बाद जीजा से पीछा छुड़ाने उसकी हत्या की ऐसी साजिश रची कि पुलिस को भी गुत्थी सुलझाने तीन दिन घोघरा के जंगल की खाक छानना पड़ी। साली ने करीब २५ दिन से हत्या की योजना पर काम शुरू किया, सोशल मीडिया पर कई चर्चित घटनाक्रमों के वीडियो देखे, दो चाकू बुलाए। उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से जीजा को मौत के घाट उतारते हुए शव को बड़े-बड़े पत्थरों से ढंक दिया था।
मंगलवार को एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने सनसनीखेज अंधी हत्या के मामले का खुलासा किया। बताया कि सिवनी जिले के छपारा निवासी युवक सृजन साहू ३६ वर्ष अपनी पत्नी को भाइदूज पर छोडऩे के लिए कार से ससुराल आया था। उसका एक युवती से प्रेम संबंध था। जिसकी शादी कुछ महिनों पहले ही गोटेगांव क्षेत्र के एक गांव में हुई थी।
मुंगवानी थाना में २५ अक्टूबर को छपारी निवासी युवक के होटल के सामने से रहस्यमय तरीके से गुम होने की सूचना दर्ज हुई। जिसमें गंभीरता से लेते हुए एएसपी संदीप भूरिया तथा एसडीओपी मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में तीन विशेष टीमों का गठन किया। जांच के दौरान मृतक के भाई से यह तथ्य सामने आया कि २५ अक्टूबर को दोपहर लगभग 2 बजे मृतक सृजन अपने भाई के साथ होटल के सामने किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक सफेद रंग की कार में सवार एक युवती होटल के सामने पहुंची और मृतक से कुछ समय बात करने के पश्चात उसे अपने साथ पैदल किसी अज्ञात दिशा में ले गई। इसके बाद मृतक वापस नहीं लौटा। पुलिस ने पड़ोसी जिलों के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से जानकारी जुटाई।
जंगलों में की रात-दिन तलाशी-एसपी ने बताया कि जांच टीमों ने आसपास के जंगलों में तीन दिन तक सघन जांच-पड़ताल की, रात को भी अलाव जलाकर पतासाजी चलती रही। जांच में सामने आया कि मृतक के साथ घटना के दिन दिखाई दी युवती मुंगवानी थाना क्षेत्र निवासी महिला जोकि रिश्ते में उसकी साली लगती थी। पुलिस की पूछताछ में पहले तो महिला ने मृतक के साथ होने से इंकार किया, लेकिन जब पुलिस की दूसरी टीम को जानकारी लगी कि कार में उसके साथ दो और व्यक्ति थे तो उसने पुलिस को गुमराह करना शुरू कर दिया। पुलिस ने तकनीकि साक्ष्यों के आधार पर कार सवार लोगों की भी पहचान कर ली। जिसमें एक युवक साहिल पटेल व एक नाबालिग निकला।
डॉग की मदद से मिले साक्ष्य-एसपी, एएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, डॉग स्क्वायड की मदद से शव एवं साक्ष्यों की तलाशी कराई गई। जिसमें दोनों चाकू, कार, कपड़े आदि सामग्री बरामद की। आरोपियों के विरुद्ध धारा 103 (1), 238, 61 (2) (क) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया है। एसपी ने बताया कि हत्या का खुलासा करने वाली टीम को 10 हजार रुपए के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। प्रकरण को विशेष प्रकरण के रूप में चिह्नित
किया है।
१० दिन पहले बुलाए थे चाकू
एसपी ने बताया कि २५ दिन से योजना बना रही महिला ने करीब ८-१० दिन पहले दो चाकू बुलाए थे। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को गुमराह करने मृतक की पत्नी पर भी आरोप लगाए। उसने कई कहानियां बताईं ताकि बच सके।
युवक ने ७, महिला
ने किए कई बार
एसपी ने बताया कि महिला ने ही अपने रिश्ते के जीजा को बुलाया था और उसे कार से लेकर रेस्टोरेंट गई थी, कार में ही जिस युवक व नाबालिग को सुपारी दी थी वह सवार थे। कुछ दूर कार युवक ने चलाई, उसके बाद छपारी निवासी युवक को कार चलाने कहा। जैसे ही वह स्टेयरिंग पर बैठा तो महिला व युवक ने चाकूओं से हमला कर दिया। उसके बाद नाबालिग ने महिला से चाकू लेकर वार किए। हत्या करने के बाद शव को पत्थरों के नीचे छुपा दिया, मोबाइल की सिम को हाइवे किनारे फेंका, जबकि मोबाइल को शेढ़ नदी में डाल दिया।
युवक ने ५० हजार रुपए में ली थी सुपारी
एसपी ने बताया कि पकड़े गए युवक साहिल पटेल १९ वर्ष ने स्वीकार किया है कि उसने ५० हजार रुपए में महिला से उसके प्रेमी जीजा की हत्या करने सुपारी दी थी। जिसमें २० हजार रुपए पहले दिए थे और बाद में ३० हजार रुपए अपने सोने के टॉपस बेंचकर दिए थे। योजना के अनुसार घोघरा के जंगल में हत्या कर शव को पत्थरों से छुपाया गया है।

Published on:

29 Oct 2025 05:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / रिश्ते के जीजा से पीछा छुड़ाने विवाहिता साली ने रची हत्या की साजिश

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

