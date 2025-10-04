एमपी में युवक ने खुद ही काटा था अपना प्राइवेट पार्ट, ये वजह आई सामने

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीते दिनों गाडरवारा के डोंगरगाव थाना अंतर्गत एक युवक का प्राइवेट पार्ट काटे जाने का मामला सामने आया था। तब पीड़ित युवक ने आरोप लगाया था कि वो बाइक से जा रहा था तभी 4-5 लोगों ने उसे पकड़ा और झाड़ियों में ले जाकर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश की तो युवक की कहानी झूठी निकली है। सच ये है कि युवक ने खुद ही अपना प्राइवेट पार् काटा था और झूठी कहानी रची थी।