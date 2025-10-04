Patrika LogoSwitch to English

नरसिंहपुर

एमपी में युवक ने खुद ही काटा था अपना प्राइवेट पार्ट, ये वजह आई सामने

mp news: युवक का प्राइवेट पार्ट काटे जाने के मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस की तफ्तीश में फर्जी निकली कहानी, युवक ने खुद ही काटा था अपना प्राइवेट पार्ट...।

नरसिंहपुर

image

Shailendra Sharma

Oct 04, 2025

NARSINGHPUR

demo pic

mp news: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में युवक का रास्ते में रोककर प्राइवेट पार्ट काटे जाने के मामले में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि युवक का प्राइवेट किसी बदमाश ने नहीं बल्कि खुद उसी ने काटा था और फिर बदमाशों के द्वारा प्राइवेट पार्ट काटे जाने की मनगढ़ंत कहानी रची थी। पुलिस के इस खुलासे से हर कोई हैरान है क्योंकि घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी।

खुद ही काटा था अपना प्राइवेट पार्ट

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीते दिनों गाडरवारा के डोंगरगाव थाना अंतर्गत एक युवक का प्राइवेट पार्ट काटे जाने का मामला सामने आया था। तब पीड़ित युवक ने आरोप लगाया था कि वो बाइक से जा रहा था तभी 4-5 लोगों ने उसे पकड़ा और झाड़ियों में ले जाकर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश की तो युवक की कहानी झूठी निकली है। सच ये है कि युवक ने खुद ही अपना प्राइवेट पार् काटा था और झूठी कहानी रची थी।

शारीरिक कमजोरी छिपाने काटा था प्राइवेट पार्ट

पुलिस के मुताबिक युवक ने खुद ही अपना प्राइवेट पार्ट काटा था और इसकी वजह उसकी शारीरिक कमजोरी थी। युवक शारीरिक कमजोरी की वजह से मानसिक तनाव में था और इसी के कारण वो उस रात ब्लेड लेकर गया था और अपने प्राइवेट पार्ट एवं जांघ पर वार कर खुद को घायल किया था। इसके बाद उसने अपने भाई और पुलिस को झूठी कहानी सुनाकर गुमराह किया था। घटना के बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इंदौर

04 Oct 2025 05:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / एमपी में युवक ने खुद ही काटा था अपना प्राइवेट पार्ट, ये वजह आई सामने

